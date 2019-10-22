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Мокрый снег и мерзкий холод: синоптики уточнили прогноз на неделю

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 13:07
Мокрый снег и мерзкий холод: синоптики уточнили прогноз на неделю
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине уже скоро неприятно удивит жителей страны

Погода в Украине в среду, 23 октбяря, будет по-прежнему оставаться теплой и сухой благодаря воздействию атлантического антициклона Majla. Об этом рассказала Наталка Диденко на своей Facebook-странице. Также синоптик в долгосрочном прогнозе назвала дату прихода похолодания и мокрого снега в Украину.

Тем не менее, еще в среду, украинцы смогут порадоваться затяжному бабьему лету в аномальном октябре 2019, который нам подарила погода. Температура завтра +16... +21, но будут туманы, которые осложнят видимость на дорогах.

Мокрый снег и мерзкий холод: синоптики уточнили прогноз на неделю

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в среду, 23 октября, будет туманно, дождь маловероятен. Воздух днем прогреется до +17... +19 тепла.

Ощутимое похолодание ворвется в страну уже 28 октября, а 30-31 октября существует вероятность мокрого снега.

Мокрый снег и мерзкий холод: синоптики уточнили прогноз на неделю

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что прогноз Наталки Диденко отчасти подтверждают и синоптики Gismeteo, которые анонсируют не снег, но холодный дождь уже с 29 октября. Но этот прогноз касается только Киева.

Мокрый снег и мерзкий холод: синоптики уточнили прогноз на неделю

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

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