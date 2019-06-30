Послания инопланетян? Ученые уловили таинственный сигнал из глубин космоса

Ученые уловили таинственный сигнал из глубин космоса (иллюстративное фото: pixabay)

Исследователи обнаружили галактику, которая стала источником сигнала

Накануне ученые сообщили, что австралийский радиоинтерферометр АСКАП, состоящий из 36 антенн, получил сильный радиосигнал, который находился далеко за пределами Солнечной системы. Особенность сигнала в том, что он был услышан всего один раз и более не повторялся. Об этом информирует Sciencemag.

При локализации сигнала выяснилось, что он донесся из далекой галактики, которая находится на расстоянии 4 миллионах световых лет и имеет сложное научное название DES J214425.25-405400.81,

При изучении послания исследователям удалось не только обнаружить галактику, которая стала источником сигнала, но и сузить круг поиска до конкретного места в самой галактике - в 13 000 световых лет от центра галактики.

Ученые уловили таинственный сигнал из глубин космоса (иллюстративное фото: pixabay)

По словам астрономов, данное "послание" породило разрушение огромной звезды или черная дыра, которая засосала звезду и разорвала ее на части.

Ученые также не исключают, что это могли быть послания инопланетян, но большинство исследователей не поддерживает эту версию.

Ранее ученые обнаружили, что к Земле на часть России летит огромный метеорит, который уничтожит все живое, если не пролетит мимо планеты.

Кстати, немецкие эксперты также считают, что мир находится под угрозой. Но специалисты уверены, что гибель человечества может произойти из-за применения атомного оружия.

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