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Послання інопланетян? Вчені вловили таємничий сигнал з глибин космосу

STYLERЖиття    30.06.2019 - 15:57
Послання інопланетян? Вчені вловили таємничий сигнал з глибин космосу
Вчені вловили таємничий сигнал з глибин космосу (ілюстративне фото: pixabay)

Дослідники виявили галактику, яка стала джерелом сигналу

Напередодні вчені повідомили, що австралійський радіоінтерферометр АСКАП, що складається з 36 антен, отримав сильний радіосигнал, який знаходився далеко за межами Сонячної системи. Особливість сигналу в тому, що він був почутий всього один раз і більше не повторювався. Про це інформує Sciencemag.

При локалізації сигналу з'ясувалося, що він долинув із далекої галактики, що знаходиться на відстані 4 мільйонів світлових років і має складну наукову назву DES J214425.25-405400.81.

При вивченні послання дослідникам вдалося не тільки виявити галактику, яка стала джерелом сигналу, але й звузити коло пошуку до конкретного місця в самій галактиці - в 13 000 світлових років від центру галактики.

ÐÐ2ÐµÐ·ÐÐ½Ð¾Ðµ ÐÐµÐ±Ð¾, ÐÐ2ÐµÐ·ÐÑ, ÐÐ°Ð»Ð°ÐºÑ'ÐÐºÐ, ÐÐ½ÐÑÐ¾Ð¼ÐµÐÐ°Вчені вловили таємничий сигнал з глибин космосу (ілюстративне фото: pixabay)

За словами астрономів, дане "послання" породило руйнування величезної зірка або чорна діра, яка засмоктала зірку і розірвала її на частини.

Вчені також не виключають, що це могли бути послання інопланетян, але більшість дослідників не підтримують цю версію.

Раніше вчені виявили, що до Землі на частину Росії летить величезний метеорит, який знищить все живе, якщо не пролетить повз планети.

До речі, німецькі експерти також вважають, що світ знаходиться під загрозою. Але фахівці впевнені, що загибель людства може статися через застосування атомної зброї.

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