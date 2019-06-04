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Мир под угрозой: ученые сделали тревожное заявление

STYLERЖизнь    04.06.2019 - 19:16
Мир под угрозой: ученые сделали тревожное заявление
Ядерная война угрожает всему миру (иллюстративное фото: pixabay.com)

Эксперты считают, что существует реальная угроза ядерной войны

Мир находится под угрозой из-за применения атомного оружия. Немецкие эксперты считают, что миру угрожает ядерная война. Поэтому ученные призывают правительство ФРГ не допустить гонку ядерных вооружений. Об этом говорится в докладе по вопросам мира 2019.

Стоит отметить, что данный доклад подготавливали 4 института Германии. В докладе отмечается, что после "холодной войны" разоружение между ядерными державами заблокировано.

При этом намечается новая гонка вооружений, поскольку действующие соглашения в области контроля над вооружениями расторгаются или скоро истекут. Это грозит обострению региональных кризисов.

Мир под угрозой: ученые сделали тревожное заявление

Ядерная война угрожает всему миру (иллюстративное фото: pixabay.com)

Эксперты считают, что в данный момент существенно выросли риски ядерной катастрофы. По их мнению, Германии следует проводить более активную внешнюю политику касательно ядерного разоружения.

Ученые также призывают правительство ФРГ найти новых стратегических партнеров для продвижения политики мира и пересмотреть некоторые существующие альянсы.

Напомним, что директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, есть несколько сумасшедших лидеров, которые способны на начало ядерной войны.

Ранее сообщалось о том, как радиация на самом деле повлияла на людей после взрыва на ЧАЭС.

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