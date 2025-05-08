POSITIFF ледь не лишився без шкіри: історія дитинства, яка і лякає, і смішить

Виявляється, Олексій Завгородній вперше пофарбувався лише в 11 років.

"Тоді на піку популярності був Емінем, від якого фанатів. Я вже мав коротку зачіску, бракувало лише білого волосся", - пригадує POSITIFF.

Але хлопець не звернувся по допомогу до дорослих. Під руку потрапила бабусина косметика - і він вирішив діяти самостійно.

"Тоді ж під руку потрапила бабусина фарба, як я тоді думав. Ні в кого не запитав і наніс на волосся. Та замість блонду отримав пекучу голову і червону шкіру. Виявилося, використав 40% окисник - засіб, який додають до фарби по краплі. Не дивно, що все палало", - зі сміхом пригадує співак.

POSITIFF (фото: instagram.com/positiff)

Першою його побачила саме бабуся. Реакція могла бути будь-якою, але вона несподівано підтримала онука.

"Вона не сварила мене. Навіть прикрила перед батьками, мовляв, це все було за домовленістю. Я досі вдячний їй за підтримку та свободу в перших експериментах", - додає співак.

Цікаво, що саме в 11 років він почав співпрацювати з Олексієм Потапенком (Потапом), що стало стартом його професійного шляху в шоубізнесі.

Сьогодні ж POSITIFF відкрито говорить про самовираження, творчість і свободу бути собою. А колишні "дитячі фейли" перетворює на спогади, які тільки додають йому шарму.

Олексій Завгородній (фото: instagram.com/positiff)

Хто такий POSITIFF

Завгородній відомий як колишній учасник популярних гуртів New'Z'Cool, "Время и Стекло" та MOZGI. Він народився: 19 травня 1989 року в Києві, у творчій родині - батько був директором театру, мати - балериною, а дідусь керував хором імені Григорія Верьовки.

Олексій у 2017 році разом з Надею Дорофєєвою був тренером у шоу "Голос. Діти", брав участь у шоу "Танці з зірками" і вів програму "Орел і Решка" разом з Мішель Андраде.

Також він знявся у фільмах "Скажене весілля 2" та "Скажене весілля 3" у ролі хориста Кіндрата.

У 2013 році одружився з дизайнеркою Анною Андрійчук, з якою розлучився у 2021 році. У 2024 році одружився вдруге з танцівницею Юлією Сахневич. 27 грудня 2024 року у пари народилася донька Марія.