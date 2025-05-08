POSITIFF едва не остался без кожи: история детства, которая и пугает, и смешит

Попытки самовыражения - обычное дело в детстве. Кто-то подстригался "под кастрюлю", кто-то устраивал дефиле в маминых туфлях, а кто-то, как POSITIFF, хотел превратиться в своего кумира - Эминема.
Участник шоу "єПитання" на Новом канале рассказал РБК-Украина (проект Styler) за кулисами неожиданную историю из своего детства.
Оказывается, Алексей Завгородний впервые покрасился лишь в 11 лет.
"Тогда на пике популярности был Эминем, от которого фанатов. Я уже имел короткую прическу, не хватало только белых волос", - вспоминает POSITIFF.
Но парень не обратился за помощью к взрослым. Под руку попала бабушкина косметика - и он решил действовать самостоятельно.
"Тогда же под руку попала бабушкина краска, как я тогда думал. Ни у кого не спросил и нанес на волосы. Но вместо блонда получил жгучую голову и красную кожу. Оказалось, использовал 40% окислитель - средство, которое добавляют в краску по капле. Неудивительно, что все пылало", - со смехом вспоминает певец.
Первой его увидела именно бабушка. Реакция могла быть любой, но она неожиданно поддержала внука.
"Она не ругала меня. Даже прикрыла перед родителями, мол, это все было по договоренности. Я до сих пор благодарен ей за поддержку и свободу в первых экспериментах", - добавляет певец.
Интересно, что именно в 11 лет он начал сотрудничать с Алексеем Потапенко (Потапом), что стало стартом его профессионального пути в шоу-бизнесе.
Сегодня же POSITIFF открыто говорит о самовыражении, творчестве и свободе быть собой. А былые "детские фейлы" превращает в воспоминания, которые только добавляют ему шарма.
Завгородний известен как бывший участник популярных групп New'Z'Cool, "Время и Стекло" и MOZGI. Он родился: 19 мая 1989 года в Киеве, в творческой семье - отец был директором театра, мать - балериной, а дедушка руководил хором имени Григория Веревки.
Алексей в 2017 году вместе с Надей Дорофеевой был тренером в шоу "Голос. Діти", участвовал в шоу "Танці з зірками" и вел программу "Орел і Решка" вместе с Мишель Андраде.
Также он снялся в фильмах "Скажене весілля 2" и "Скажене весілля 3" в роли хориста Кондрата.
В 2013 году женился на дизайнере Анне Андрийчук, с которой развелся в 2021 году. В 2024 году женился во второй раз на танцовщице Юлии Сахневич. 27 декабря 2024 года у пары родилась дочь Мария.
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