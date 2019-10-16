Пошла на войну вслед за погибшим отцом: трагическая история семьи Ярославы Никоненко

На Донбассе 15 октября погибла 36-летняя Ярослава Никоненко из элитной 101-й ОБрО Генштаба ВСУ. У украинского воина осталась 13-летняя дочь, а ее отец Сергей Никоненко, боец "Айдара" - погиб 18 января 2015 года в зоне АТО, защищая Украину.

О том, какой была семья Никоненко вспоминает в сети Facebook журналист Юрий Бутусов.

Сергей рос с бабушкой и дедушкой в страшной бедности. Он осиротел в 9 лет - тогда умерла мама, а отец бросил семью задолго до этого. Парень сам попросился в интернат из-за нищеты. А будучи молодым человеком попал в ДТП, где получил травму головы и перелом позвоночника.

Сергей Никоненко (фото: facebook.com)

"Но воля Сергея оказалась стальной, он начал бороться за жизнь в безнадежных условиях, ползать на руках, потом стал подниматься, с костылями, палкой, и настоящее чудо - он снова научился ходить..." - пишет Бутусов.

После этого Сергей получил высшее образование, и в качестве инженера-геолога отправился работать в российскую тайгу, где освоил навыки выживания.

После возвращения в родной Миргород на Полтавщине он открыл свое дело - разводил рыбу, построил пасеку, создал небольшую свиноферму, и спал по несколько часов в сутки, чтобы обеспечить родных.

"А самое главное его достояние - он создал крепкую и любящую семью, такую, какой у него самого в детстве не было, и о которой он сильно мечтал", - рассказывает журналист.

Дочери Ярослава и Богдана переняли от него бойцовский характер. Девочки обожали отца, который закалил их и научил выживанию на природе.

Ярослава Никоненко (фото: facebook.com)

А когда Сергею был 51, он перенес инфаркт и инсульт - организм не выдержал нагрузок.

Но и здоровье не стало помехой, когда в Украине началась война. С самого начала Никоненко собирал помощь для армии, привозил все на передовую, дежурил на первых блок-постах.

Летом 2014-го смог добиться того, что его взяли в 24-й батальон "Айдар". Никоненко стал разведчиком и корректировщиком, поскольку блестяще разбирался в геодезии и работал с буссолью, дальномером и картой.

Младшая дочь Богдана всегда сопровождала отца в поездках, а после устроилась в санитарный взвод. Ярослава тогда помогала в тылу, так как у нее росла маленькая дочь.

Никоненко пользовался большим уважением в "Айдаре", участвовал во многих боях. А 18 января 2015-го село Трехизбенку на Луганщине накрыли залпом вражеских "Градов". Сергей получил смертельное ранение.

Богдана Никоненко прощается с отцом, 2015 год (фото: УНН)

Обе дочери Сергея Никоненко пошли за ним на фронт. А 15 октября 36-летняя Ярослава погибла от пули снайпера.

"Прожив жизнь настоящего патриота, Ярослава погибла, готовая отдать за каждого из нас, за свою Родину, свою жизнь. Это подвиг, который надо изучать в школах и гордиться, это огромная честь, что такие люди живут среди нас", - пишет Бутусов.

5168 7427 1943 9899 - номер карты Богданы Никоненко, сестры Ярославы.