На Донбассе погибла молодая женщина-солдат из элитного подразделения ВСУ (видео)

Солдат ВСУ Ярослава Никоненко погибла на Донбассе (коллаж: РБК-Украина)

Воин ВСУ пала от пули снайпера на Донбассе

На Донбассе в зоне проведения ООС 15 октября погибло двое украинских военных, еще пятеро получили ранения. Среди погибших от вражеской пули снайпера 36-летняя Ярослава Сергеевна Никоненко. Об этом сообщили в ее подразделении.

Ярослава была солдатом 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ, элитного подразделения, которое подчиняется непосредственно главнокомандующему Вооруженных сил Украины.

Солдат ВСУ Ярослава Никоненко погибла на Донбассе (скрин: facebook.com/101obro)

Ярослава родилась 25 августа 1983 года в Миргороде Полтавской области.

Отец украинской женщины-воина Сергей Никоненко служил в "Айдаре" и погиб на войне в 18 января 2015-го в результате обстрела села Трехизбенка на Луганщине.

С начала войны Ярослава Никоненко занималась волонтерством, а впоследствии пошла служить в ВСУ.

Журналистка Янина Соколова на своей Facebook-странице написала, что у Ярославы осталась 13-летняя дочь. Также Соколова указала реквизиты, по которым можно помочь семье погибшей украинской героини.

5168 7427 1943 9899 - номер карты Богданы Никоненко, сестры Ярославы.

Солдат ВСУ Ярослава Никоненко погибла на Донбассе (скрин: facebook.com/yanina.sokolova)

Наемники на протяжении последних суток десять раз из запрещенного оружия нарушали режим прекращения огня.

Солдат ВСУ Ярослава Никоненко погибла на Донбассе (видео: YouTube/ТСН)