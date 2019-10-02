ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бойцы ВСУ уничтожили командира боевиков "ДНР": все подробности

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 22:37
Бойцы ВСУ уничтожили командира боевиков "ДНР": все подробности
Военные ВСУ убили командира боевиков ДНР (фото: vk.com/sdd_sevastopol)

Украинские военные убили еще одного командира боевиков "ДНР"

Военные ВСУ ликвидировали на Донбассе командира боевиков так называемой "ДНР" Максима Верещагу. У террориста был позывной "Малыш". Об этом сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

Известно, что Верещага входит в базу "Миротворец". Он родился 21 марта 1993 года в селе с. Высокополье Александровского района Донецкой области. Боевик входил во 2 роту 3 МСБ 3 ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) 1АК ЮВО ВС РФ.

Бойцы ВСУ уничтожили командира боевиков &quot;ДНР&quot;: все подробности

Максим Верещага слева (фото: myrotvorets.center)

Напомним, что в сети сообщили о новом грузе 200 на Донбассе. 25 сентября от инсульта умер боевик Дмитрий Малыгин с позывным "Моня".

Ранее сообщалось о том, что в сети появилось видео мощного взрыва на складе российских боеприпасов в Донецке. На видео было видно, как мощные взрывы стали причиной густого черного столба дыма. По словам очевидца событий, осколки боеприпасов падали на жилые дома.

Мы также писали о том, что на Донбассе ликвидировали командира вражеских диверсантов Алексея Троцая. Боевик руководил одним из подразделений 11 ОМСП (в/ч 08818) 1 АК ЮВО ВС РФ.

42-летний террорист умер в реанимации через несколько дней после ранения в ходе столкновения в районе Спартак-Ясиноватая.

На Донбассе боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня Зеленский поручил разработать переходное правосудие для Донбасса
Новости Украины ДонбассВооруженные силы Украины
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь