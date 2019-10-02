Бойцы ВСУ уничтожили командира боевиков "ДНР": все подробности

Военные ВСУ убили командира боевиков ДНР (фото: vk.com/sdd_sevastopol)

Украинские военные убили еще одного командира боевиков "ДНР"

Военные ВСУ ликвидировали на Донбассе командира боевиков так называемой "ДНР" Максима Верещагу. У террориста был позывной "Малыш". Об этом сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

Известно, что Верещага входит в базу "Миротворец". Он родился 21 марта 1993 года в селе с. Высокополье Александровского района Донецкой области. Боевик входил во 2 роту 3 МСБ 3 ОМСБр "Беркут" (в/ч 08803) 1АК ЮВО ВС РФ.

Максим Верещага слева (фото: myrotvorets.center)

Напомним, что в сети сообщили о новом грузе 200 на Донбассе. 25 сентября от инсульта умер боевик Дмитрий Малыгин с позывным "Моня".

Ранее сообщалось о том, что в сети появилось видео мощного взрыва на складе российских боеприпасов в Донецке. На видео было видно, как мощные взрывы стали причиной густого черного столба дыма. По словам очевидца событий, осколки боеприпасов падали на жилые дома.

Мы также писали о том, что на Донбассе ликвидировали командира вражеских диверсантов Алексея Троцая. Боевик руководил одним из подразделений 11 ОМСП (в/ч 08818) 1 АК ЮВО ВС РФ.

42-летний террорист умер в реанимации через несколько дней после ранения в ходе столкновения в районе Спартак-Ясиноватая.