Поширені помилки під час заправки авто, які призводять до серйозної поломки

Приїжджаючи на заправку, багато хто з автомобілістів щоразу робить на АЗС чимало серйозних помилок. В подальшому це може призвести до поломки машини та навіть необхідності капітального ремонту.
Про поширені помилки водіїв на заправці - читайте в матеріалі Styler.
Трапляються випадки, коли водії починають рух ще до того, як працівник АЗС вийняв заправний пістолет з горловини паливного бака. В результаті за ремонт поламаного обладнання доведеться заплатити.
Також обрив заправного шланга в такій ситуації приписується до ДТП, яку доведеться оформляти, або розв'язувати проблему з керівництвом АЗС на місці.
Варто враховувати, що переповнення бензобака здатне призвести до потрапляння зрідженого палива у вугільний фільтр, призначений для пари. Як наслідок, це може негативно вплинути на роботу автомобіля, пошкодити двигун і потім потрібно буде витрачатися на ремонт.
Також якщо доводиться їхати вибоїстою дорогою із повним баком палива, бензин може витікати з бака через пробку або вентиляційні клапани. Таким чином, паливо може потрапити на розігріті глушник або елементи гальмівної системи, що може призвести до загоряння.
Заправляти авто потрібно лише з заглушеним двигуном. Це перша вимога пожежної безпеки. Наприклад, запалювання може працювати з перебоями, двигун "троїти", а частина незгорілого палива викидатися через вихлопну трубу з фонтаном іскри.
Якщо такий автомобіль буде заправлятися з робочим двигуном, то існує великий ризик того, що іскра з вихлопної труби або розряд статичної електрики спричинить пожежу.
Раніше ми писали про те, які неочевидні помилки можуть призвести до поломки двигуна авто.
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