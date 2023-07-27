Поширені помилки під час заправки авто, які призводять до серйозної поломки

Обрив заправного пістолета

Трапляються випадки, коли водії починають рух ще до того, як працівник АЗС вийняв заправний пістолет з горловини паливного бака. В результаті за ремонт поламаного обладнання доведеться заплатити.

Також обрив заправного шланга в такій ситуації приписується до ДТП, яку доведеться оформляти, або розв'язувати проблему з керівництвом АЗС на місці.

Заправка бака "до повного"

Варто враховувати, що переповнення бензобака здатне призвести до потрапляння зрідженого палива у вугільний фільтр, призначений для пари. Як наслідок, це може негативно вплинути на роботу автомобіля, пошкодити двигун і потім потрібно буде витрачатися на ремонт.

Також якщо доводиться їхати вибоїстою дорогою із повним баком палива, бензин може витікати з бака через пробку або вентиляційні клапани. Таким чином, паливо може потрапити на розігріті глушник або елементи гальмівної системи, що може призвести до загоряння.

Робочий двигун

Заправляти авто потрібно лише з заглушеним двигуном. Це перша вимога пожежної безпеки. Наприклад, запалювання може працювати з перебоями, двигун "троїти", а частина незгорілого палива викидатися через вихлопну трубу з фонтаном іскри.

Якщо такий автомобіль буде заправлятися з робочим двигуном, то існує великий ризик того, що іскра з вихлопної труби або розряд статичної електрики спричинить пожежу.

Заправка не тим паливом