Распространенные ошибки при заправке авто, которые приводят к серьезной поломке

Обрыв заправочного пистолета

Бывают случаи, когда водители начинают движение еще до того, как работник АЗС вытянул заправочный пистолет из горловины топливного бака. В результате за ремонт поломанного оборудования придется заплатить.

Также обрыв заправочного шланга в такой ситуации приписывается к ДТП, которое придется оформлять или решать проблему с руководством АЗС на месте.

Заправка бака "до полного"

Следует учитывать, что переполнение бензобака может привести к попаданию сжиженного топлива в угольный фильтр, предназначенный для пара. В итоге это может негативно повлиять на работу автомобиля, повредить двигатель и как следствие, нужно будет тратиться на ремонт.

Также если приходится ехать по ухабистой дороге с полным баком топлива, бензин может вытекать из бака через пробку или вентиляционные клапаны. Таким образом, топливо может попасть на разогретый глушитель или элементы тормозной системы, что может привести к пожару.

Рабочий двигатель

Заправлять авто нужно только с заглушенным двигателем. Это первое требование пожарной безопасности. Например, зажигание может работать с перебоями, двигатель "троить", а часть несгоревшего топлива выбрасываться через выхлопную трубу с фонтаном искр.

Если такой автомобиль будет заправляться с работающим двигателем, существует большой риск того, что искра из выхлопной трубы или разряд статического электричества повлечет за собой пожар.

Заправка не тем топливом