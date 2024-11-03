Як виглядає найменша жаба у світі: вона порушує всі уявлення про природу

Вчені зробили вражаюче відкриття - вони знайшли найменшу жабу на планеті. Ця крихітна істота здивувала дослідників своїми розмірами, які порушують усі уявлення про можливі межі природи.

Як виглядає найменша жаба світу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The New York Times.

З довжиною всього 6,95 міліметра ця жаба настільки мала, що могла б легко поміститися на кінчику пальця і навіть менша за деякі види мурах. Попри розмір, що нагадує цвіркуна, це не комаха, а один із найдрібніших відомих хребетних на Землі.

"Ми досліджуємо межі розміру життя на планеті", - зазначає герпетолог з Університету Кампінас в Бразилії Луїс Феліпе Толедо.

Доктор Толедо та його колеги описали цю найменшу жабу у світі, надавши їй назву Brachycephalus dacnis на честь проєкту збереження Dacnis, завдяки якому вдалося зробити це відкриття.

Толедо вперше запідозрив існування мініатюрної жаби, коли його колега поділився кількома аудіозаписами звуків дрібних видів жаб, зібраних у бразильському атлантичному лісі. Прислухавшись до записів, він зрозумів, що чує дещо зовсім нове.

"О, у вас фактично два види в руках", - пригадує доктор Толедо.

У бразильських атлантичних лісах живе багато жаб роду Brachycephalus, також відомих як "сідловини". Завдяки здатності стрибати на відстань, яка в 30 разів перевищує довжину їхнього тіла, вони отримали прізвисько "блошині карапузи".

Найменша жаба у світі (фото: Лукас Ботельо)

Через мініатюрні розміри різні види Brachycephalus зовні виглядають дуже схожими, тому відрізнити їх лише за зовнішнім виглядом важко. Однак їхні шлюбні крики досить специфічні, тож самки безпомилково впізнають самців свого виду.

За словами доктора Толедо, шлюбний крик B. dacnis - короткий, м’який і веселий, через що люди часто плутають його з цвіркуном.

ДНК-тести підтвердили, що B. dacnis генетично відрізняється від інших видів. Це робить його сьомим відомим видом блошиних жаб і другим найменшим хребетним на Землі після іншої жаби Brachycephalus, розмір якої становить 6,5 міліметра.

Як зазначив доктор Толедо, різниця майже непомітна і залежить від доступних зразків - цілком можливо, що згодом знайдуть особину B. dacnis таких самих розмірів.

"Існує незліченна кількість невідомих крихітних жаб ", - каже куратор герпентології Музею природознавства Данії Марк Шерц.

Він додав, що знайти ці маленькі види надзвичайно складно.Рекорд найменших хребетних раніше належав новогвінейській жабі Paedophryne amauensis (7 мм) і прісноводній карликовій рибі-бичку (7,9 мм).

Найменша жаба у світі (фото: Лукас Ботельо)

Команда доктора Толедо створила 3D-сканування B. dacnis з високою роздільною здатністю, щоб зрозуміти, як ця жаба зберігає анатомію, властиву її виду, попри її мініатюрні розміри.

Зазвичай у жаб чотири пальці на руках і п’ять на ногах, проте в B. dacnis, як і в інших мініатюрних видів, лише два пальці на руках і три на ногах, а також відсутні частини внутрішніх вух.

Більшість видів Brachycephalus мають зрощені кістки черепа, але B. dacnis зберігає будову голови, як у звичайних жаб. На відміну від звичної метаморфози, коли з яєць вилуплюються пуголовки, B. dacnis відкладає лише два яйця, з яких з’являються повністю сформовані жабки.

Мініатюризація робить цих жаб вразливими для дрібних хижаків, як-от мурахи й павуки, але відкриває нові можливості для виживання.

За словами Джоді Роулі з Австралійського музею, мініатюризація дозволяє їм жити в недоступних для більших жаб місцях, таких як густе листя, повне дрібної їжі. З огляду на значну вирубку атлантичного лісу, дослідження таких видів може допомогти в їхньому збереженні.

"Настільки велика частина нашого біорізноманіття, відомого та невідомого, невелика та замаскована, і, що не дивно, часто залишається непоміченою", - додає доктор Роулі.

Найменша жаба у світі (фото: Лукас Ботельо)