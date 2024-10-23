Вчені нарешті розбіралися, для чого потрібні слонам зморшки на хоботі та як вони з'являються

Слони - ці не просто величні створіння, які вражають своїми розмірами, а й ще й тварини, які мають цікаві фізичні особливості. Однією з них є зморшки на їхніх хоботах.

Чому ж ці зморшки настільки важливі і яку роль вони відіграють у житті слонів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження в журналі Royal Society Open Science.

Дослідження, проведене міжнародною науковою групою, виявило захоплюючу роль зморшок на хоботах африканських (Loxodonta africana) та азіатських слонів (Elephas maximus). Ці зморшки не лише є візуальною особливістю, а й суттєво підвищують здатність слонів маніпулювати предметами.

Аналіз показав, що кількість і розподіл зморшок варіюються залежно від поведінкових звичок тварин та їхнього природного середовища.

Хобот слона - це дивовижний орган, що вражає своєю складною будовою та функціональністю, адже він складається з понад 40 000 м’язів. Цей багатофункціональний інструмент слугуватиме слонам для дихання, харчування, споживання води, комунікації, а також для маніпуляцій з різними предметами. Крім того, хобот відіграє критичну роль у нюху та тактильному сприйнятті.

Нещодавнє дослідження пролило світло на функціональність зморшок на хоботі слонів. Вчені виявили, що ці зморшки дозволяють слонам ефективно розтягувати та стискати свій хобот.

Використовуючи мікрокомп’ютерну томографію та мікроскопію, дослідники проаналізували структуру шкіри хобота новонароджених слоненят. Вони встановили, що товщина епідермісу залишається сталою вздовж усього хобота, але в дермі спостерігається стиснення в місцях зморшок.

Це забезпечує оптимальний баланс між міцністю та гнучкістю шкіри, що дозволяє слонам майстерно використовувати свій хобот у повсякденному житті. У новій науковій роботі дослідники підкреслили, що під час внутрішньоутробного розвитку кількість зморшок на хоботі слонів подвоюється приблизно кожні 20 днів.

Хоча згодом цей процес сповільнюється, в азіатських слонів нові зморшки з’являються швидше, ніж у їх африканських родичів. Це свідчить про те, що формування зморшок підлягає впливу як генетичних, так і поведінкових чинників.

Азіатські та африканські слони відрізняються не лише морфологією, а й структурою свого хобота.

Наприклад, в азіатських слонів спостерігається значно більше великих зморшок на задній стороні хобота, в середньому 126, тоді як в африканських їх лише близько 83.

Крім того, в обох видів щільність зморшок зростає ближче до кінчика хобота, що робить його більш гнучким і здатним до виконання складних маніпуляцій.

Азіатські слони майстерно захоплюють і утримують предмети, використовуючи хобот як руку. Внаслідок цієї поведінки у їхніх хоботах спостерігається висока щільність зморшок у зоні захоплення. Натомість африканські слони частіше використовують свої два пальцеподібні виступи на кінчику хобота для маніпуляцій з об'єктами.

Цікаво, що кількість зморшок на лівій і правій сторонах хобота варіюється залежно від уподобань конкретного слона. Якщо тварина частіше згинає хобот уліво, то на лівій стороні формується більше зморшок, і навпаки.

Таким чином, це дослідження виявило складну взаємозалежність між анатомією, поведінкою та навколишнім середовищем слонів, доводячи, що зморшки на хоботі - це не просто естетична особливість, а важливий елемент у житті цих величних тварин.