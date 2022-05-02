Посевной календарь на май: когда строго запрещено сажать и сеять

Посевной календарь на май 2022 расскажет, что и когда стоит сажать и сеять в соответствии с фазами Луны, чтобы получить хороший урожай. В этом календаре есть дни благоприятные, а есть неблагоприятные, когда работы в саду и огороде под запретом.

Смотрите ниже в материале Styler график работ на последний месяц весны.

Благоприятные дни - в начале мая. Это 1, 2, 5, 6, 7 мая.

Хорошими днями для работ с землей также считаются такие даты: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 мая.

Нейтральные дни - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 мая. Здесь уже на ваш выбор - заниматься садово-огородными работами или нет.

Неблагоприятными считаются 8, 9, 21, 22, 25, 26 мая. Также не надо выходить на огород 16 (полнолуние) и 30 (новолуние) мая.

Какие культуры и когда можно сажать

Лук: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 мая.

Бобы, фасоль и горох: 17-19, 23-24, 28-29 мая.

Морковь: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 мая.

Кабачки: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 мая.

Капуста: 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-28 мая.

Пересаживать рассаду помидоров рекомендуется: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 мая.

Огурцы: 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-28 мая.

Картофель лучше всего сажать: 5-6, 10-12, 17, 19 мая.

Чеснок: 1-2, 15, 17, 27-28 мая.

Свекла: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 мая.

Редиска: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 мая.

Тыква: 15,17, 22-25, 28-29 мая.

Перец: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 мая.