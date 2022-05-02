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Посівний календар на травень: коли суворо заборонено садити і сіяти

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Понеділок 02 травня 2022 10:04
Посівний календар на травень: коли суворо заборонено садити і сіяти Фото: Посівний календар на травень 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Посівний календар на травень 2022 розповість, що й коли варто садити та сіяти згідно з фазами Місяця, аби отримати хороший урожай. В цьому календарі є дні сприятливі, а є - несприятливі, коли роботи в саду й городі під забороною.

Дивіться нижче в матеріалі Styler графік робіт на останній місяць весни.

Найсприятливіші дні - на початку травня. Це 1, 2, 5, 6, 7 травня.

Хорошими днями для робіт із землею також вважаються такі дати: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 травня.

Нейтральні дні - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 травня. Тут вже на ваш вибір - займатися садово-городними роботами чи ні.

Несприятливими вважаються 8, 9, 21, 22, 25, 26 травня. Також не треба виходити на город 16 (повня) і 30 (новолуння) травня.

Які культури й коли можна садити

Цибуля: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.

Боби, квасоля та горох: 17-19, 23-24, 28-29 травня.

Морква: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.

Кабачки: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 травня.

Капуста: 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-28 травня.

Пересаджувати розсаду помідорів рекомендується: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 травня.

Огірки: 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-28 травня.

Картоплю найкраще саджати: 5-6, 10-12, 17, 19 травня.

Часник: 1-2, 15, 17, 27-28 травня.

Буряк: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.

Редиска: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.

Гарбуз: 15,17, 22-25, 28-29 травня.

Перець: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 травня.

Раніше ми писали, до якого числа треба посадити картоплю.

Нагадаємо, що більше половини українців планують садити город цього року.

Читайте також про те, які овочі, ягоди та зелень дадуть хороший урожай, якщо їх посадити в тіні.

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