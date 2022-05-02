Посівний календар на травень: коли суворо заборонено садити і сіяти
Посівний календар на травень 2022 розповість, що й коли варто садити та сіяти згідно з фазами Місяця, аби отримати хороший урожай. В цьому календарі є дні сприятливі, а є - несприятливі, коли роботи в саду й городі під забороною.
Дивіться нижче в матеріалі Styler графік робіт на останній місяць весни.
Найсприятливіші дні - на початку травня. Це 1, 2, 5, 6, 7 травня.
Хорошими днями для робіт із землею також вважаються такі дати: 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 травня.
Нейтральні дні - 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 травня. Тут вже на ваш вибір - займатися садово-городними роботами чи ні.
Несприятливими вважаються 8, 9, 21, 22, 25, 26 травня. Також не треба виходити на город 16 (повня) і 30 (новолуння) травня.
Які культури й коли можна садити
Цибуля: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.
Боби, квасоля та горох: 17-19, 23-24, 28-29 травня.
Морква: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.
Кабачки: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 травня.
Капуста: 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-28 травня.
Пересаджувати розсаду помідорів рекомендується: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 травня.
Огірки: 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-28 травня.
Картоплю найкраще саджати: 5-6, 10-12, 17, 19 травня.
Часник: 1-2, 15, 17, 27-28 травня.
Буряк: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.
Редиска: 1-2, 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.
Гарбуз: 15,17, 22-25, 28-29 травня.
Перець: 1-2, 5-7, 15, 23-24, 27-28 травня.
Раніше ми писали, до якого числа треба посадити картоплю.
Нагадаємо, що більше половини українців планують садити город цього року.
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