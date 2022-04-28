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Более половины украинцев планируют сажать огород в этом году

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Украина, Четверг 28 апреля 2022 11:41
Более половины украинцев планируют сажать огород в этом году Фото: большинство украинцев планируют сажать огород в этом году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В конце апреля 56% отметили, что имеют земельный участок и планируют сажать огород в этом году. Еще 9% - не имеют собственной земли, но также планируют сажать у родственников, знакомых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Лишь 8% отметили, что имеют огород, но сажать ничего не будут. Еще четверть (26%) не имеют участка.

Больше всего тех, кто будет сажать огороды, среди жителей Запада и центра страны. Среди крестьян таких 83%, жителей малых городов - 65%, областных центров - 50%.

Во время опроса 33% отметили, что посещали церковь на Пасху, 67% - не посещали. Это более высокий показатель чем во время первого карантина (апрель 2020), но ниже чем был до 2020 года. Больше всего тех, кто был в церкви на Пасхальные праздники среди жителей западных областей и сельского населения.

Напомним, в конце апреля в Украине наблюдается постепенный рост количества работников, которые возвращаются к работе. Сейчас среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59% (в марте таких было 46%).

Опрос проведен 26 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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