Эти овощи, ягоды и зелень дадут хороший урожай, если их посадить в тени

Если вы до сих пор избегаете затемненных мест на огороде из страха перевести семена, - зря. Некоторые овощи, зелень и ягоды дадут неплохой урожай даже без полноценного солнечного света.

Кусты, которые в природе растут под пологом леса. Это калина, черноплодная рябина (арония), синяя жимолость. Они будут давать хороший урожай даже в тени.

Щавель и шпинат хорошо растут в затемненных участках. Некоторые пряные травы хорошо чувствуют себя в тени: петрушка, сельдерей, кинза, мята, душица, любисток, эстрагон, мелисса, тимьян. Их спокойно можно сажать под деревьями.

Из овощей хорошо растут в тени стручковая фасоль, болгарский перец и даже томаты. Не бойтесь экспериментировать с этим.

Можно посадить в тени деревьев и свеклу. Она вырастет небольшой, однако будет нежнее и в приготовлении удобнее.

Также в затемненном месте можно выращивать корневую петрушку и пастернак.

Чеснок также можно сажать в тени под деревьями. Головки, возможно, и будут мельче, зато освободится целая грядка под более светолюбивые овощи.