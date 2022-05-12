Посадите эти цветы рядом с помидорами и будете собирать урожай до самых заморозков

Помидоры отлично себя чувствуют при соседстве с некоторыми растениями. Томаты будут защищены от болезней и вредителей, и дадут хороший урожай.

Какие растения обладают такими свойствами - читайте ниже в нашем материале Styler .

Некоторые цветы будут привлекать насекомых для опыления, некоторые - отпугнут вредителей, а есть такие, корневые системы которых благоприятно действуют друг на друга.

Какие растения принесут пользу помидорам

Календула имеет специфический запах, который прогонит подальше от томатов червей, что вредят растению.

Бархатцы (чернобрывцы) будут отпугивать белокрылку, жуков, моль и почвенных нематод.

Резкий запах настурции отпугнет вредителей, таких как нематоды. Кроме того настурция эффективна против белокрылки, тли и некоторых жуков.

А вот васильки и астры привлекут насекомых, которые охотятся на вредителей.

Базилик отпугнет комаров, мух и привлечет полезных насекомых в сад.

Томаты также приносят пользу некоторым цветам. К примеру, они положительно влияют на кусты роз и защищают цветы от черной пятнистости и других грибков.