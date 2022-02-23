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Опытные огородники рассказали, зачем добавлять сахар в ящик с рассадой помидоров

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 14:19
Опытные огородники рассказали, зачем добавлять сахар в ящик с рассадой помидоров Фото: Что добавить в рассаду помидоров (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Рассада помидоров станет сильной и подарит вам богатый урожай летом, если добавить в ящики с грунтом немного сахара.

Как правильно это сделать, пишут Belnovosti.

В феврале-марте самое время высеивать в ящики рассаду помидоров. Опытные огородники говорят, что вырастить сильные растения можно следуя простым правилам ухода и хотя бы раз в месяц применять подкормку.

И такая подкормка найдется на каждой кухне. Ведь это самый обычный сахар, который нужно подсыпать в поливку для грунта.

Мало кто знает, но для хорошей рассады помидоров можно использовать самую простую подкормку на основе обычного сахара, который есть на любой кухне.

Как правильно использовать подкормку

На один стаканчик достаточно одной чайной ложки. Сахар надо аккуратно смешать с грунтом.

Объясняется такой эффект тем, что сахар распадается на глюкозу и фруктозу. Именно глюкоза играет тут важную роль. Это источник энергии, которая нужна для питания и формирования тканей.

Чтобы средство сработало, слегка прорыхлите грунт, ведь если на земле корка, то вещество не сможет заработать. Стоит помнить, что для работы глюкозе нужен кислород.

Интересно, что некоторые любители сада-огорода применяют продукт для роста домашних цветов.

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Рассада
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