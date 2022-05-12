ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посадіть ці квіти поруч з помідорами і будете збирати урожай до самих заморозків

Новость на русском →
Четвер 12 травня 2022 09:59
Посадіть ці квіти поруч з помідорами і будете збирати урожай до самих заморозків Фото: помідори дадуть урожай при сусідстві з цими квітами (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Помідори відмінно себе почувають при сусідстві з деякими рослинами. Томати будуть захищені від хвороб і шкідників, і дадуть хороший урожай.

Які рослини мають такі властивості - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Деякі квіти будуть привертати комах для запилення, деякі - відлякають шкідників, а є такі, кореневі системи яких сприятливо діють один на одного.

Які рослини принесуть користь помідорам

Календула має специфічний запах, який прожене подалі від томатів черв'яків, що шкодять рослині.

Чорнобривці будуть відлякувати білокрилку, жуків, моль і ґрунтових нематод.

Різкий запах настурції відлякає шкідників, таких як нематоди. Крім того настурція ефективна проти білокрилки, попелиці і деяких жуків.

А ось волошки і айстри привернуть комах, які полюють на шкідників.

Базилік відлякає комарів, мух і привабитькорисних комах в сад.

Томати також приносять користь деяким квітам. Наприклад, вони позитивно впливають на кущі троянд і захищають квіти від чорної плямистості та інших грибків.

Раніше ми писали, навіщо додавати цукор в ящик з розсадою помідорів.

Також з'явився посівний календар на травень.

Читайте РБК-Україна в Google News
растения
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)