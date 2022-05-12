Посадіть ці квіти поруч з помідорами і будете збирати урожай до самих заморозків

Помідори відмінно себе почувають при сусідстві з деякими рослинами. Томати будуть захищені від хвороб і шкідників, і дадуть хороший урожай.

Які рослини мають такі властивості - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Деякі квіти будуть привертати комах для запилення, деякі - відлякають шкідників, а є такі, кореневі системи яких сприятливо діють один на одного.

Які рослини принесуть користь помідорам

Календула має специфічний запах, який прожене подалі від томатів черв'яків, що шкодять рослині.

Чорнобривці будуть відлякувати білокрилку, жуків, моль і ґрунтових нематод.

Різкий запах настурції відлякає шкідників, таких як нематоди. Крім того настурція ефективна проти білокрилки, попелиці і деяких жуків.

А ось волошки і айстри привернуть комах, які полюють на шкідників.

Базилік відлякає комарів, мух і привабитькорисних комах в сад.

Томати також приносять користь деяким квітам. Наприклад, вони позитивно впливають на кущі троянд і захищають квіти від чорної плямистості та інших грибків.