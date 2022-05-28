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Посадите этот овощ рядом с помидорами и ваш урожай увеличится вдвое!

Фото: Как повысить урожайность помидоров (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Опытные дачники и огородники знают, что соседство некоторых культур может либо повысить, либо снизить урожайность. К примеру, во многих регионах Украины картофель до сих пор сажают пролетами, чередуя несколько рядков клубня с рядком кормовой свеклы. И это делается не только ради разметки на огороде.

Что же посадить рядом с помидорами, чтобы они дали вдвое лучший результат? Об этом читайте в нашей статье ниже.

Ответ прост и очевиден. Помидоры, как и картофель относятся к семейству пасленовых. Поэтому соседство кустов с красным овощем и свеклы очень взаимовыгодно.

Лучше всего будут взаимодействовать томаты именно с сахарной свеклой

Огородники уверены, что в сочетании с этим корнеплодом томаты выходят на новый уровень урожайности. При этом плодоношение помидоров увеличивалось даже без использования удобрений.

При этом, формула "помидор + свекла" работает в обе стороны. Корнеплод также даст хороший урожай рядом с томатами.

Как правильно садить

Попробуйте такую схему: рядок свеклы, два ряда помидоров, снова рядок свеклы. Результат должен вам понравиться.

Примечательно, что урожай увеличивается не только в количественном выражении, но и в качественном.

Ранее мы писали, какие цветы надо посадить рядом с помидорами.

Также огородникам рассказали, что еще можно успеть посадить и посеять в июне 2022.

Кроме того сообщалось, какими кухонными отходами можно подкормить помидоры.

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помидорысад и огород