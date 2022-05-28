Посадите этот овощ рядом с помидорами и ваш урожай увеличится вдвое!

Ответ прост и очевиден. Помидоры, как и картофель относятся к семейству пасленовых. Поэтому соседство кустов с красным овощем и свеклы очень взаимовыгодно.

Лучше всего будут взаимодействовать томаты именно с сахарной свеклой

Огородники уверены, что в сочетании с этим корнеплодом томаты выходят на новый уровень урожайности. При этом плодоношение помидоров увеличивалось даже без использования удобрений.

При этом, формула "помидор + свекла" работает в обе стороны. Корнеплод также даст хороший урожай рядом с томатами.

Как правильно садить

Попробуйте такую схему: рядок свеклы, два ряда помидоров, снова рядок свеклы. Результат должен вам понравиться.

Примечательно, что урожай увеличивается не только в количественном выражении, но и в качественном.