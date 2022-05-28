Посадіть цей овоч поряд з помідорами і ваш урожай збільшиться удвічі!

Відповідь проста й очевидна. Помідори, як і картопля, належать до родини пасльонових. Тому сусідство кущів з червоним овочем і буряка дуже взаємовигідне.

Найкраще взаємодіятимуть томати саме з цукровим буряком

Городники впевнені, що у поєднанні з цим коренеплодом томати виходять на новий рівень врожайності. При цьому плодоношення помідорів збільшувалося навіть без використання добрив.

При цьому, формула "помідор + буряк" працює в обидві сторони. Коренеплід також дасть хороший урожай поруч з томатами.

Як правильно садити

Спробуйте таку схему: рядок буряка, два ряди помідорів, знову рядок буряка. Результат має вам сподобатися.

Примітно, що урожай збільшується не тільки в кількісному вираженні, але і в якісному.