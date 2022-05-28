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Посадіть цей овоч поряд з помідорами і ваш урожай збільшиться удвічі!

Фото: Як підвищити урожайність помідорів (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Досвідчені дачники й городники знають, що сусідство певних культур може або підвищити, або знизити урожайність. До прикладу, в багатьох регіонах України картоплю й досі садять прольотами, чергуючи кілька рядків бульби з рядком кормового буряка. І це робиться не лише заради розмітки на городі.

Що ж посадити поруч з помідорами, щоб вони дали удвічі кращий результат? Про це читайте в нашій статті нижче.

Відповідь проста й очевидна. Помідори, як і картопля, належать до родини пасльонових. Тому сусідство кущів з червоним овочем і буряка дуже взаємовигідне.

Найкраще взаємодіятимуть томати саме з цукровим буряком

Городники впевнені, що у поєднанні з цим коренеплодом томати виходять на новий рівень врожайності. При цьому плодоношення помідорів збільшувалося навіть без використання добрив.

При цьому, формула "помідор + буряк" працює в обидві сторони. Коренеплід також дасть хороший урожай поруч з томатами.

Як правильно садити

Спробуйте таку схему: рядок буряка, два ряди помідорів, знову рядок буряка. Результат має вам сподобатися.

Примітно, що урожай збільшується не тільки в кількісному вираженні, але і в якісному.

Раніше ми писали, які квіти треба посадити поруч з помідорами.

Також городникам розповіли, що ще можна встигнути посадити і посіяти в червні 2022.

Крім того повідомлялося, якими кухонними відходами можна підживити помідори.

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