Порушиться травлення та сон: дефіцит цих вітамінів призведе до проблем в організмі

Раціон з недостатнім вмістом вітамінів і мінералів може бути причиною виникнення деяких хвороб. До того ж деякі симптоми повідомляють організм про дефіцит.
Про це повідомила нутриціолог Анастасія Козир в Instagram.
За її словами, дефіцит 5 вітамінів може призвести до серйозних порушень роботи організму:
Виразки в роті
Виразки в роті можуть частково бути пов'язані з недостатнім споживанням певних вітамінів або мінералів.
Наприклад, виразки в роті часто виникають через дефіцит заліза або вітамінів групи B.
Поганий зір
Низьке споживання вітаміну А часто пов'язано із захворюванням, відомим як куряча сліпота, при якому у людей знижується здатність бачити при слабкому освітленні або темряві.
Це тому, що вітамін А необхідний для вироблення родопсину, пігменту в сітківці очей, який допомагає вам бачити вночі.
Ламке волосся і нігті
Безліч чинників можуть викликати ламкість волосся і нігтів. Одна з них - брак біотину. Біотин, також відомий як вітамін B7, допомагає організму перетворювати їжу в енергію.
Дефіцит трапляється рідко, але коли він виникає, ламкість, стоншення або розшарування волосся і нігтів є одними з найбільш помітних симптомів.
Раніше лікар називала людей, яким дійсно треба пити мультивітаміни в таблетках.
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