Нарушится пищеварение и сон: дефицит этих витаминов приведет к проблемам в организме

Рацион с недостаточным содержанием витаминов и минералов может являться причиной возникновения некоторых болезней. К тому же, некоторые симптомы сообщают организм об дефиците.
Об этом сообщила нутрициолог Анастасия Козырь в Instagram.
По ее словам, дефицит 5 витаминов может привести к серьезным нарушениям работы организма:
Язвы во рту
Язвы во рту могут быть частично связаны с недостаточным потреблением определенных витаминов или минералов.
Например, язвы во рту часто возникают из-за дефицита железа или витаминов группы B.
Плохое зрение
Низкое потребление витамина А часто связано с заболеванием, известным как куриная слепота, при котором у людей снижается способность видеть при слабом освещении или тьме.
Это потому, что витамин А необходим для выработки родопсина, пигмента в сетчатке глаза, который помогает вам видеть ночью.
Ломкие волосы и ногти
Множество факторов могут вызвать ломкость волос и ногтей. Одна из них - нехватка биотина. Биотин, также известный как витамин B7, помогает организму превращать пищу в энергию.
Дефицит случается редко, но когда он возникает, ломкость, утончение или расслоение волос и ногтей являются одними из наиболее заметных симптомов.
Раньше врач называла людей, которым действительно нужно пить мультивитамины в таблетках.
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