Нарушится пищеварение и сон: дефицит этих витаминов приведет к проблемам в организме

Что следует знать

По ее словам, дефицит 5 витаминов может привести к серьезным нарушениям работы организма:

Магний - неврологические нарушения, нарушения пищеварения и ферментативная дисфункция, судороги и спазмы, слабость и нарушение сна;

Йод - нарушение работы щитовидной железы, гормональные нарушения, задержка развития мозга, нарушение работы иммунитета, депрессии;

Ретинол (витамин А) - нарушение зрения и иммунитета, гормональные сбои;

Витамин В12 - возникновение гастрита, нарушение сердечно-сосудистой системы, появление опухолей;

Витамин D - гормональные нарушения, заболевания молочной железы, заболевания щитовидной железы.

Признаки дефицита витаминов

Язвы во рту

Язвы во рту могут быть частично связаны с недостаточным потреблением определенных витаминов или минералов.

Например, язвы во рту часто возникают из-за дефицита железа или витаминов группы B.

Плохое зрение

Низкое потребление витамина А часто связано с заболеванием, известным как куриная слепота, при котором у людей снижается способность видеть при слабом освещении или тьме.

Это потому, что витамин А необходим для выработки родопсина, пигмента в сетчатке глаза, который помогает вам видеть ночью.

Ломкие волосы и ногти

Множество факторов могут вызвать ломкость волос и ногтей. Одна из них - нехватка биотина. Биотин, также известный как витамин B7, помогает организму превращать пищу в энергию.

Дефицит случается редко, но когда он возникает, ломкость, утончение или расслоение волос и ногтей являются одними из наиболее заметных симптомов.