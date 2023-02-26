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Лікарка назвала людей, яким дійсно треба пити мультивітаміни в таблетках

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Неділя 26 лютого 2023 09:40
Лікарка назвала людей, яким дійсно треба пити мультивітаміни в таблетках Кому треба приймати мультивітаміни (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Мультивітанні комплекси можна придбати в аптеках без рецепта, але не варто спішити викидати чималі гроші. Адже додатково приймати такі пігулки треба лише деяким групам людей, та й то за показами і призначенням.

Про це в Instagram розповіла кардіолог Наталя Іванюк.

Чи корисні мультивітаміни?

Насправді, немає жодного наукового дослідження, яке б підтвердило, що мультивітамінні комплекси корисні.

"Не забувайте, що приймати вітаміни потрібно тоді, коли є дефіцит. А якщо у людини немає серйозних проблем зі здоровʼям, у неї не буде нестачі такої кількості мікроелементів", - наголосила лікарка.

До того ж, вітаміни найкраще працюють в синергії з мікро- та макронутрієнтами: клітковиною, антиоксидантами, фітохімічними речовинами. Їх не отримаєш із жодної добавки - тільки зі збалансованого раціону.

Вітамінні комплекси можуть призначатися в таких випадках

  • Під час вагітності.
  • Людям, які мають проблеми з ШКТ (порушена здатність всмоктування речовин).
  • Людям, які дотримуються дієти або не вживають якусь категорію продуктів (професійні спортсмени, вегетаріанці).

Це дуже важливо!

В будь-якому випадку призначати вітамінні комплекси має лікар на основі результатів аналізів!

"Якщо ж у вашому меню регулярно присутні фрукти, овочі, риба, бобові, злаки - ніякі вітамінні комплекси вам не потрібні. Навіть якщо вони дуже допомогли вашій подрузі, колезі чи блогеру, на якого ви підписані", - запевнила Наталя Іванюк.

При цьому можна окремо приймати вітаміни або мікроелементи. Але так само не кожному і не завжди. Тільки після аналізів і призначення лікаря.

Раніше ми писали, як покращити імунітет за допомогою їжі та вітамінів.

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