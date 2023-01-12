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Лікар розповіла, коли приймати вітаміни, щоб вони краще засвоювались організмом

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Четвер 12 січня 2023 20:33
Лікар розповіла, коли приймати вітаміни, щоб вони краще засвоювались організмом Коли потрібно приймати вітаміни (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб отримати максимальну користь від вітамінів та мінералів приймати їх потрібно у правильний час. Все тому, що саме правильний час прийому і поєднання принесе більше користі.

Про це повідомила трихолог Уляна Ерстенюк в Instagram.

Коли приймати вітаміни

Під час сніданку рекомендується приймати:

  • вітаміни групи В;
  • йод, вітамін Д;
  • вітамін К;
  • залізо.

Лікар каже, що дані вітаміни можуть збадьоритись та прокинутися.

Протягом дня краще приймати:

  • вітамін А, Е;
  • мідь;
  • цинк;
  • вітамін B12.

Все тому, що вони мало поєднуються з чимось іншим.

Під час вечері експерт радять приймати:

  • селен;
  • магній (цитрат, гліцинат, таурат);
  • вітаміни групи B.

Зазначається, що ці вітаміни володіють заспокійливим ефектом і не впливають шкідливо на сон.

Нейтральними вітамінами вважаються вітамін С і Омега-3. Їх потрібно пити в будь-який час доби.

"Практично всі вітаміни потрібно пити під час їжі, запиваючи склянкою води.
Винятком є амінокислоти і колаген - їх приймаємо до прийому їжі зранку, так організм отримає максимум користі", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, які вітаміни не руйнуються при смаженні та варінні.

Також лікар розповідала, з чим не можна приймати вітамін ِD і залізо.

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