"Порція гламуру зашкалює": Лілія Ребрик замилувала відео з 9-місячною донькою в стильному леопардовому образі

Для нової фотосесії акторка обрала для своєї доньки трендовий лук з леопардовим принтом: штани кльош і шапочку з бантиком. Завершував образ чорний топ із довгими рукавами.

Сама Ребрик та її 6-річна донька Поліна також віддали перевагу схожим образам із трендовим тваринним принтом.

Святкування 9 місяців не обійшлося без невеликого тортика, який також прикрасили леопардовими плямами. Адель позувала для відео і виявляла всілякий інтерес до незвичних ласощів. Також, попри юний вік, молодша дочка Лілії Ребрик вже намагається стояти та навіть танцювати.

Як відреагували в мережі

Фоловери української телеведучої тут же почали коментувати кумедне відео:

"Маленька гламурна лялечка"

"Крута ідея"

"Пощастило вашому Андрюші: стільки красивих і гламурних дівчаток немає ні в кого! Щасливий батько - ювелір! Щастя всій вашій Дикій неприборканій сімейці!"

"Танці в крові"

"Це майбутня зірка"

"Яка гламурна"

"Зі святом! Ще тата потрібно було одягнути в леопард"

"Яка милота".

Лілія Ребрик з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, у 2011 році Лілія познайомилася з танцюристом-партнером Андрієм Диким на "Танцях з зірками". Того ж року пара одружилася.

У цьому шлюбі народилися три доньки: Діана, якій 11 років, 6-річна Поліна, а також Адель. Наймолодша донька акторки народилася в березні 2024 року. Її ім'я складається з букв, які є в іменах кожного члена їхньої сім'ї - Лілії, Андрія, Діани та Поліни.

Малятко вже сказало своє перше слово - "мама". А нещодавно Ребрик показала, як вони обирають із молодшою донькою наречених.