RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

"Порция гламура зашкаливает": Лилия Ребрик умилила видео с 9-месячной дочерью в стильном леопардовом образе

Лилия Ребрик с младшей дочерью Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая в марте этого года в третий раз стала мамой, показала, какой образ она выбрала для своей самой младшей дочери Адель в честь празднования 9 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Для новой фотосессии актриса выбрала для своей дочери трендовый лук с леопардовым принтом: штаны клеш и шапочку с бантом. Завершал образ черный топ с длинными рукавами.

Сама Ребрик и ее 6-летняя дочь Полина также предпочли похожие образы с трендовым животным принтом.

Празднование 9 месяцев не обошлось без небольшого тортика, который также украсили леопардовыми пятнами. Адель позировала для видео и проявляла всяческий интерес к необычному лакомству. Также, несмотря на юный возраст, младшая дочь Лилии Ребрик уже пытается стоять и даже танцевать.

 

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской телеведущей тут же принялись комментировать забавное видео:

  • "Маленькая гламурная малышка"
  • "Крутая идея"
  • "Повезло вашему Андрюше: столько красивых и гламурных девочек нет ни у кого! Счастливый отец - ювелир! Счастья всей вашей Дикой неукротимой семейке!"
  • "Танцы в крови"
  • "Это будущая звезда"
  • "Какая гламурная"
  • "С праздником! Еще папу нужно было одеть в леопард"
  • "Какая милота".

Лилия Ребрик с мужем и дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, в 2011 году Лилия познакомилась с танцором-партнером Андреем Диким на "Танцах со звездами". В том же году пара поженилась.

В этом браке родились три дочери: Диана, которой 11 лет, 6-летняя Полина, а также Адель. Младшая дочь актрисы родилась в марте 2024 года. Ее имя состоит из букв, которые есть в именах каждого члена их семьи - Лилии, Андрея, Дианы и Полины.

Малышка уже сказала свое первое слово - "мама". А недавно Ребрик показала, как они выбирают с младшей дочерью женихов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лилия РебрикНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса