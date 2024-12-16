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"Порція гламуру зашкалює": Лілія Ребрик замилувала відео з 9-місячною донькою в стильному леопардовому образі

Понеділок 16 грудня 2024 12:47
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"Порція гламуру зашкалює": Лілія Ребрик замилувала відео з 9-місячною донькою в стильному леопардовому образі Лілія Ребрик з молодшою донькою Адель (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик, яка в березні цього року втретє стала мамою, показала, який образ вона обрала для своєї наймолодшої доньки Адель на честь святкування 9 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Для нової фотосесії акторка обрала для своєї доньки трендовий лук з леопардовим принтом: штани кльош і шапочку з бантиком. Завершував образ чорний топ із довгими рукавами.

Сама Ребрик та її 6-річна донька Поліна також віддали перевагу схожим образам із трендовим тваринним принтом.

Святкування 9 місяців не обійшлося без невеликого тортика, який також прикрасили леопардовими плямами. Адель позувала для відео і виявляла всілякий інтерес до незвичних ласощів. Також, попри юний вік, молодша дочка Лілії Ребрик вже намагається стояти та навіть танцювати.

Як відреагували в мережі

Фоловери української телеведучої тут же почали коментувати кумедне відео:

  • "Маленька гламурна лялечка"
  • "Крута ідея"
  • "Пощастило вашому Андрюші: стільки красивих і гламурних дівчаток немає ні в кого! Щасливий батько - ювелір! Щастя всій вашій Дикій неприборканій сімейці!"
  • "Танці в крові"
  • "Це майбутня зірка"
  • "Яка гламурна"
  • "Зі святом! Ще тата потрібно було одягнути в леопард"
  • "Яка милота".

&quot;Порція гламуру зашкалює&quot;: Лілія Ребрик замилувала відео з 9-місячною донькою в стильному леопардовому образі

Лілія Ребрик з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, у 2011 році Лілія познайомилася з танцюристом-партнером Андрієм Диким на "Танцях з зірками". Того ж року пара одружилася.

У цьому шлюбі народилися три доньки: Діана, якій 11 років, 6-річна Поліна, а також Адель. Наймолодша донька акторки народилася в березні 2024 року. Її ім'я складається з букв, які є в іменах кожного члена їхньої сім'ї - Лілії, Андрія, Діани та Поліни.

Малятко вже сказало своє перше слово - "мама". А нещодавно Ребрик показала, як вони обирають із молодшою донькою наречених.

Раніше Ребрик поділилася секретом, як вона поєднує материнство і кар'єру.

Також акторка вразила неймовірною схожістю з 6-річною донькою.

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