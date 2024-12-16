"Порція гламуру зашкалює": Лілія Ребрик замилувала відео з 9-місячною донькою в стильному леопардовому образі
Українська телеведуча й акторка Лілія Ребрик, яка в березні цього року втретє стала мамою, показала, який образ вона обрала для своєї наймолодшої доньки Адель на честь святкування 9 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Для нової фотосесії акторка обрала для своєї доньки трендовий лук з леопардовим принтом: штани кльош і шапочку з бантиком. Завершував образ чорний топ із довгими рукавами.
Сама Ребрик та її 6-річна донька Поліна також віддали перевагу схожим образам із трендовим тваринним принтом.
Святкування 9 місяців не обійшлося без невеликого тортика, який також прикрасили леопардовими плямами. Адель позувала для відео і виявляла всілякий інтерес до незвичних ласощів. Також, попри юний вік, молодша дочка Лілії Ребрик вже намагається стояти та навіть танцювати.
Як відреагували в мережі
Фоловери української телеведучої тут же почали коментувати кумедне відео:
- "Маленька гламурна лялечка"
- "Крута ідея"
- "Пощастило вашому Андрюші: стільки красивих і гламурних дівчаток немає ні в кого! Щасливий батько - ювелір! Щастя всій вашій Дикій неприборканій сімейці!"
- "Танці в крові"
- "Це майбутня зірка"
- "Яка гламурна"
- "Зі святом! Ще тата потрібно було одягнути в леопард"
- "Яка милота".
Лілія Ребрик з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, у 2011 році Лілія познайомилася з танцюристом-партнером Андрієм Диким на "Танцях з зірками". Того ж року пара одружилася.
У цьому шлюбі народилися три доньки: Діана, якій 11 років, 6-річна Поліна, а також Адель. Наймолодша донька акторки народилася в березні 2024 року. Її ім'я складається з букв, які є в іменах кожного члена їхньої сім'ї - Лілії, Андрія, Діани та Поліни.
Малятко вже сказало своє перше слово - "мама". А нещодавно Ребрик показала, як вони обирають із молодшою донькою наречених.