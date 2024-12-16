"Порция гламура зашкаливает": Лилия Ребрик умилила видео с 9-месячной дочерью в стильном леопардовом образе

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, которая в марте этого года в третий раз стала мамой , показала, какой образ она выбрала для своей самой младшей дочери Адель в честь празднования 9 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Для новой фотосессии актриса выбрала для своей дочери трендовый лук с леопардовым принтом: штаны клеш и шапочку с бантом. Завершал образ черный топ с длинными рукавами.

Сама Ребрик и ее 6-летняя дочь Полина также предпочли похожие образы с трендовым животным принтом.

Празднование 9 месяцев не обошлось без небольшого тортика, который также украсили леопардовыми пятнами. Адель позировала для видео и проявляла всяческий интерес к необычному лакомству. Также, несмотря на юный возраст, младшая дочь Лилии Ребрик уже пытается стоять и даже танцевать.

Как отреагировали в сети

Фолловеры украинской телеведущей тут же принялись комментировать забавное видео:

"Маленькая гламурная малышка"

"Крутая идея"

"Повезло вашему Андрюше: столько красивых и гламурных девочек нет ни у кого! Счастливый отец - ювелир! Счастья всей вашей Дикой неукротимой семейке!"

"Танцы в крови"

"Это будущая звезда"

"Какая гламурная"

"С праздником! Еще папу нужно было одеть в леопард"

"Какая милота".

Лилия Ребрик с мужем и дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, в 2011 году Лилия познакомилась с танцором-партнером Андреем Диким на "Танцах со звездами". В том же году пара поженилась.

В этом браке родились три дочери: Диана, которой 11 лет, 6-летняя Полина, а также Адель. Младшая дочь актрисы родилась в марте 2024 года. Ее имя состоит из букв, которые есть в именах каждого члена их семьи - Лилии, Андрея, Дианы и Полины.

Малышка уже сказала свое первое слово - "мама". А недавно Ребрик показала, как они выбирают с младшей дочерью женихов.