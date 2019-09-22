Порошенко встречался с Коломойским: раскрылись детали встречи

Экс-гарант Петр Порошенко рассказал о том, что после президентских выборов он встречался с украинским олигархом Игорем Коломойским. Политик, глава партии "Европейская солидарность" рассказал подробности встречи с олигархом в интервью Янине Соколовой для программы "Рандеву" на "5 канале".

Встреча произошла по инициативе Коломойского, а также "знакомого" Порошенко, имя кторого он называть не стал. По словам Порошенко, с Коломойским он встречался за последние 2,5 или три года всего один раз.

"Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем", - признался Порошенко.

Также он отметил, что ранее у него уже был короткий разговор с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы договорились о встрече, и эта встреча еще не состоялась", — подчеркнул Порошенко.

Экс-президент отметил, что готов к этой встрече, если к ней готов его бывший соперник по выборам. С другой стороны, он мог бы обойтись без нее.

Порошенко и Коломойский - раскрыты детали встречи (видео: youtube.com/5 канал)

Напомним, что ранее Коломойский отрицал проведение переговоров с властями по ПриватБанку.