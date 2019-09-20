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Коломойский отрицает проведение переговоров с властями по ПриватБанку

Новости » Политика    20.09.2019 - 23:52
Коломойский отрицает проведение переговоров с властями по ПриватБанку
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

В то же время олигарх убежден, что поиск компромисса нужен

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что представители действующей власти не проводят с ним переговоры по ПриватБанку. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Коломойского, сейчас не ведутся никакие переговоры или консультации по ПриватБанку.

"Я об этом читаю только в прессе. Никакие реальные переговоры, и не только реальные, ни консультации, ни переговоры не ведутся", - сказал олигарх.

Коломойский выразил убеждение, что компромисс нужен и добавил, что "не отстанет от нового владельца ПриватБанка.

"Я хотел бы уточнить - нас интересует ПриватБанк, но если процесс урегулирования большая сложность, и это может вызвать турбулентности на финансовом рынке, ничего страшного, мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается в бизнесе", - заявил олигарх.

Кроме того он сказал, что рассчитывает на договоренность с новой властью, а также ожидает "честный судебный процесс", после которого, по мнению Коломойского, государство начнет поиски компромисса с бывшими акционерами.

"Я думаю, все станет на свои места, и государство, наверное, придет к тому, что надо с бывшими владельцами искать компромисс, потому что оно их, по своей воле или воле недобросовестных чиновников, ограбило, лишило личной собственности", - утверждает Коломойский.

При этом он заявил, что у него "нет вопросов" к Александру Данилюку, который возглавлял Министерство финансов в период национализации ПриватБанка.

Напомним, 10 сентября Зеленский провел встречу с олигархом Игорем Коломойским. На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир. Встреча проходила в Офисе президента.

После этого премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским в "деле ПриватБанка".

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