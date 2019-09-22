Порошенко зустрічався з Коломойським: розкрилися деталі зустрічі

Екс-гарант Петро Порошенко розповів про те, що після президентських виборів він зустрічався з українським олігархом Ігорем Коломойським. Політик, голова партії "Європейська солідарність" розповів подробиці зустрічі з олігархом в інтерв'ю Яніні Соколовій для програми "Рандеву" на "5 каналі".

Зустріч відбулася за ініціативи Коломойського, а також "знайомого" Порошенко, ім'я якого він називати не став. За словами Порошенка, з Коломойським він зустрічався за останні 2,5 або три роки лише один раз.

"Це була розмова тривалістю, напевно, півгодини, може, 35 хвилин. Розмова була ні про що", - зізнався Він.

Також він зазначив, що раніше у нього вже була коротка розмова з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми домовилися про зустріч, і ця зустріч ще не відбулася", — підкреслив Порошенко.

Екс-президент зазначив, що готовий до цієї зустрічі, якщо до неї готовий його колишній суперник по виборам. З іншого боку, він міг би обійтися без неї.

Порошенко і Коломойський - розкриті деталі зустрічі (відео: youtube.com/5 канал)

Нагадаємо, що раніше Коломойський заперечував проведення переговорів з владою щодо ПриватБанку.