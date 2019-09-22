Порошенко: "формулы Штайнмайера", согласованной с кем-то, не существует

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко рассказал о предложениях Штайнмайера

"Формулы Штайнмайера", согласованной с кем-то, не существует. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в программе "Рандеву" на 5 канале.

Порошенко добавил, что якобы позиции относительно организации исключительно политического процесса без обсуждения составляющей по безопасности - это все выдумки президента РФ Владимира Путина.

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", - подчеркнул Порошенко.

Он рассказал, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, которые заключались в следующем: после того, как будет сформирован безопасный компонент, после того, как будет проведена безупречная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает эти выборы такими, которые отвечают критериям ОБСЕ и будут свободными и демократичными, соответствуют свободному волеизъявлению граждан, Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления не вводился через две недели после выборов, когда избирательные комиссии обязаны будут подсчитать итоги выборов, а в день выборов, тогда когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободные.

"Никаких других позиций относительно перетасовки, что мы организовываем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем - это все выдумки господина Путина", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Я хочу вам рассказать, я впервые это рассказываю, про последнюю встречу в Берлине с Путиным, Меркель, французским президентом и вашим покорным слугой. Когда Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написанная Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они поясняют, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите. Он, Путин, принимает эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас Лавров написал формулу Штайнмайера. Я говорю: извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин. Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях - вот это стиль ведения переговоров Россией", - рассказал пятый президент Украины.

Порошенко подчеркнул: "Я советую быть очень осторожными. Мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в возобновлении суверенитета Украины над оккупированными территориями. Но точно не наоборот - мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах".

Пятый президент Украины рассказал о еще одном диалоге с президентом России.

"Я также могу вам рассказать еще одну историю, когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это мне кажется был 2015 год, говорит: что Вы спорите, давайте мы с Вами договоримся кого мы выберем и проведем это через выборы - это единственный возможный путь. Я говорю: нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон, он равен для всех", - сказал он.