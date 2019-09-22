Порошенко рассказал, какие конфеты лучше есть (видео)

Порошенко интервью на 5 канале - экс-президент рассказал какие любит конфеты (коллаж РБК-Украина)

Пятый президент Украины рассказал о своих вкусовых предпочтениях

Экс-президент Петр Порошенко в интервью Янине Соколовой для программы "Рандеву" на 5-м канале, который принадлежит самому Порошенко, признался, какие конфеты он любит. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале "5 канала".

"Бешеную пчелку" посоветовал попробовать Петр Порошенко зрителю, который поинтересовался, какие среди конфет Roshen предыдущий гарант любит больше всего – "Ромашку", "Бешеную пчелку" или "Красный мак".

"Мне не дают ни того, ни того, ни того. Если у вас реклама разрешается, на "5 канале" можно… Ешьте "Бешеную пчелку", – ответил Порошенко.

Порошенко интервью на5 канале - экс-президент рассказал какие любит конфеты (видео: youtube.com/5 канал)

Напомним, что Петр Алексеевич болен сахарным диабетом, поэтому сладкое он практически не употребляет.

В ноябре 2014-го года Порошенко заявил о том, что планирует продать свою корпорацию Roshen. На текущий момент экс-президент остается владельцем кондитерских фабрик и активно открывает новые.

К слову, полиция задержала подозреваемого в поджоге магазина Roshen на Крещатике спустя 2 часа после возгорания.