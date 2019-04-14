Порошенко посвятил песню Зеленскому: под стадионом пели все (видео)

Дебаты 14 апреля начались с песни, посвященной кандидату в президенты Зеленскому
На Дебатах 14 апреля Порошенко спел Зеленскому народную песню "Ти ж мене підманула". Песня была исполнена во время ожидания появления на НСК "Олимпийском" кандидата в президенты Владимира Зеленского. Действующему гаранту подпевали украинцы, которые пришли на дебаты.
Порошенко и его сторонники спели для кандидата в президенты Владимира Зеленского песню "Ти ж мене підманула". По словам Порошенко, это была "короткая импровизация" специально для Зеленского.
"Может, хоть так Владимир Александрович нас услышит", – сказал Порошенко, когда пение закончилось.
Исполнять народную песню действующему гаранту помогал участник музыкальной группы Kozak System.
Дебаты 14 апреля - Порошенко спел Зеленскому народную песню (видео: youtube.com)
В сети по-разному отнеслись к импровизации действующего гаранта:
Дебаты 14 апреля - Порошенко спел Зеленскому народную песню (скриншот)
Напомним, что ранее у Порошенко назвали условие дебатов на НСК 19 апреля. Представитель избирательного штаба Петра Алексеевича Порошенко Олег Медведев рассказал при каких условиях гарант примет участие в дебатах на "Олимпийском".
Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский рассказал, почему не сдал анализы на НСК "Олимпийский". Зеленский сообщил, что против него "кто-то готовил провокации" и когда-нибудь все узнают эту информацию.