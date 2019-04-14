Порошенко посвятил песню Зеленскому: под стадионом пели все (видео)

На Дебатах 14 апреля Порошенко спел Зеленскому народную песню "Ти ж мене підманула". Песня была исполнена во время ожидания появления на НСК "Олимпийском" кандидата в президенты Владимира Зеленского. Действующему гаранту подпевали украинцы, которые пришли на дебаты.

Порошенко и его сторонники спели для кандидата в президенты Владимира Зеленского песню "Ти ж мене підманула". По словам Порошенко, это была "короткая импровизация" специально для Зеленского.

"Может, хоть так Владимир Александрович нас услышит", – сказал Порошенко, когда пение закончилось.

Исполнять народную песню действующему гаранту помогал участник музыкальной группы Kozak System.

Дебаты 14 апреля - Порошенко спел Зеленскому народную песню (видео: youtube.com)

В сети по-разному отнеслись к импровизации действующего гаранта:

Оба клоуны – и тот, который не пришел, и тот, который пел.

Я не совсем понимаю, там что все душевнобольные или им заплатили???

Цирк на сцене, клоун выступает!!!))

Господи, какие клоуны.

А мне понравилось! Душевно)) хорошо, что президент близок к людям, тоже может спеть))

И после этого они еще Зеленского клоуном называют?

На Х-фактор!!

А почему бы и не спеть? Что это законом запрещено??? Наш президент может все!

Зато он хотя бы пришел!!!!

Дебаты 14 апреля - Порошенко спел Зеленскому народную песню (скриншот)

Напомним, что ранее у Порошенко назвали условие дебатов на НСК 19 апреля. Представитель избирательного штаба Петра Алексеевича Порошенко Олег Медведев рассказал при каких условиях гарант примет участие в дебатах на "Олимпийском".

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский рассказал, почему не сдал анализы на НСК "Олимпийский". Зеленский сообщил, что против него "кто-то готовил провокации" и когда-нибудь все узнают эту информацию.