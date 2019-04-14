Порошенко присвятив пісню Зеленському: під стадіоном співали усі (відео)

Дебати 14 квітня почалися з пісні, присвяченої кандидату в президенти Зеленському
На Дебатах 14 квітня Порошенко заспівав Зеленському народну пісню "Ти ж мене підманула". Пісня була виконана під час очікування появи на НСК "Олімпійському" кандидата в президенти Володимира Зеленського. Чинному гаранту підспівували українці, які прийшли на дебати.
Порошенко і його прихильники заспівали для кандидата в президенти Володимира Зеленського пісню "Ти ж мене підманула". За словами Порошенка, це була "коротка імпровізація" спеціально для Зеленського.
"Може, хоч так Володимир Олександрович нас почує", – сказав Порошенко, коли спів скінчився.
Виконувати народну пісню чинному гаранту допомагав учасник музичного гурту Kozak System.
Дебати 14 квітня - Порошенко заспівав Зеленському народну пісню (відео: youtube.com)
В мережі по-різному поставилися до імпровізації президента:
Дебати 14 квітня - Порошенко заспівав Зеленському народну пісню (скріншот)
Нагадаємо, що раніше у Порошенка назвали умову дебатів на НСК 19 квітня. Представник виборчого штабу Петра Олексійовича Порошенка Олег Медведєв розповів за яких умов гарант візьме участь у дебатах на "Олімпійському".
Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський розповів, чому не здав аналізи на НСК "Олімпійський". Зеленський повідомив, що проти нього "хтось готував провокації" і коли-небудь всі знатимуть цю інформацію.