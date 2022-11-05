Порода "мажорка"? У Києві виявили яйця по 280 гривень

В Україні останнім часом суттєво злетіли ціни на яйця, але нещодавно у Києві виявили цей продукт за рекордною ціною. За десяток просять 280 гривень.
Де можна купити такі яйця, розповіли жителі Києва в мережі.
Так, на прилавках столичного супермаркету українці виявили органічні яйця виробництва Іспанії за 169 гривень за шість штук. Тобто десяток обійдеться у 280 гривень.
На упаковці з яйцями написано, що це продукт породи мінорка, він імпортується з Іспанії.
Зазначимо, що зважаючи на все, яйця продаються в столичному супермаркеті GoodWine, в якому продаються органічні імпортні продукти.
У коментарях українці відреагували на ціну яєць.
Невдовзі ціни на яйця в Україні мають стабілізуватись. Так, Мінагрополітики уклало меморандум з асоціацією "Союз птахівників України", він спрямований на стабілізацію цін на курячі яйця та недопущення перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, яким яйця поставляються в торгові мережі.
Раніше аналітик розповів, коли ціни на яйця в Україні почнуть знижуватися.
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