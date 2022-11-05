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Порода "мажорка"? У Києві виявили яйця по 280 гривень

Фото: У Києві продають дорогі яйця (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом суттєво злетіли ціни на яйця, але нещодавно у Києві виявили цей продукт за рекордною ціною. За десяток просять 280 гривень.

Де можна купити такі яйця, розповіли жителі Києва в мережі.

Де продаються дорогі яйця

Так, на прилавках столичного супермаркету українці виявили органічні яйця виробництва Іспанії за 169 гривень за шість штук. Тобто десяток обійдеться у 280 гривень.

На упаковці з яйцями написано, що це продукт породи мінорка, він імпортується з Іспанії.

Зазначимо, що зважаючи на все, яйця продаються в столичному супермаркеті GoodWine, в якому продаються органічні імпортні продукти.

У Києві продають яйця за рекордною ціною (фото: instagram.com/placekyiv)

У коментарях українці відреагували на ціну яєць.

  • Неправильно породу курочки написали. Має бути "мажорка".
  • Ще трохи почекаю і свої продавати буду.
  • В Іспанії яйця близько 2 євро коштують.
  • Дивлячись на ці яйця напрошуються висновок, що українці з війною стали лише багатішими.
  • Є попит - є пропозиція.
  • Після всього, що відбувається, вже нічому не дивуєшся.

Що буде з цінами на яйця далі

Невдовзі ціни на яйця в Україні мають стабілізуватись. Так, Мінагрополітики уклало меморандум з асоціацією "Союз птахівників України", він спрямований на стабілізацію цін на курячі яйця та недопущення перевищення оптово-відпускних цін реалізації від рівня, яким яйця поставляються в торгові мережі.

Раніше аналітик розповів, коли ціни на яйця в Україні почнуть знижуватися.

Також читайте, які продукти утилізувати після відключення холодильника.

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