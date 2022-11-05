Порода "мажорка"? В Киеве обнаружили яйца по 280 гривен

Где продаются дорогие яйца

Так, на прилавках столичного супермаркета украинцы обнаружили органические яйца производства Испании за 169 гривен за шесть штук. То есть десяток выходит 280 гривен.

На упаковке с яйцами написано, что это продукт породы минорка, он импортируется из Испании.

Отметим, что судя по всему, яйца продаются в столичном супермаркете GoodWine, в котором продаются органические импортные продукты.

В Киеве продают яйца по рекордной цене (фото: instagram.com/placekyiv)

В комментариях украинцы отреагировали на цену яиц.

Неправильно породу курочки написали. Має бути "мажорка".

Ще трішки почекаю і свої продавати буду.

В Испании яйца около 2 евро стоят.

Дивлячись на ці яйця напрошуються висновок, що українці з війною стали тільки багатшими.

Є попит - є пропозиція.

Після всього, що відбувається, вже нічому не дивуєшся.

Что будет с ценами на яйца дальше

Вскоре цены на яйца в Украине должны стабилизироваться. Так, Минагрополитики заключило меморандум с ассоциацией "Союз птицеводов Украины", он направлен на стабилизацию цен на куриные яйца и недопущение превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети.