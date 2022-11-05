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Порода "мажорка"? В Киеве обнаружили яйца по 280 гривен

Фото: В Киеве продают дорогущие яйца (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине в последнее время существенно взлетели цены на яйца, но недавно в Киеве обнаружили этот продукт по рекордной цене. За десяток просят 280 гривен.

Где можно купить такие яйца рассказали жители Киева в сети.

Где продаются дорогие яйца

Так, на прилавках столичного супермаркета украинцы обнаружили органические яйца производства Испании за 169 гривен за шесть штук. То есть десяток выходит 280 гривен.

На упаковке с яйцами написано, что это продукт породы минорка, он импортируется из Испании.

Отметим, что судя по всему, яйца продаются в столичном супермаркете GoodWine, в котором продаются органические импортные продукты.

В Киеве продают яйца по рекордной цене (фото: instagram.com/placekyiv)

В комментариях украинцы отреагировали на цену яиц.

  • Неправильно породу курочки написали. Має бути "мажорка".
  • Ще трішки почекаю і свої продавати буду.
  • В Испании яйца около 2 евро стоят.
  • Дивлячись на ці яйця напрошуються висновок, що українці з війною стали тільки багатшими.
  • Є попит - є пропозиція.
  • Після всього, що відбувається, вже нічому не дивуєшся.

Что будет с ценами на яйца дальше

Вскоре цены на яйца в Украине должны стабилизироваться. Так, Минагрополитики заключило меморандум с ассоциацией "Союз птицеводов Украины", он направлен на стабилизацию цен на куриные яйца и недопущение превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети.

Ранее аналитик рассказал, когда же цены на яйца в Украине начнут снижаться.

Также читайте, какие продукты утилизировать после отключения холодильника.

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