Ціни на яйця вже досягли максимуму: прогноз аналітика, коли вони почнуть дешевшати

Подорожчання яєць в останні місяці призвело того, що ціни зросли до максимального для України рівня. Але значного здешевлення можна очікувати лише навесні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Поточну ціну можна вважати максимальною. Далі буде стабілізація та навіть можливе часткове зниження", - сказала Литвин.

За її словами, на це буде впливати два фактори:

Подальшому зростанню цін буде заважати низька купівельна спроможність українців. Люди будуть зменшувати споживання яєць;

Буде відновлено технологічний ланцюг вирощування птиці. На початку війни деякі підприємства в умовах невизначеності частково призупинили інкубаційні процеси для вирощування молодої птиці. Через це поголів'я курей-несучок тимчасово скоротилося і обсяги виробництва зменшилися.

"Таким чином, з одного боку буде зменшуватися попит, а з іншого - збільшуватися пропозиція. Це й призведе мінімум до стабілізації ціни, а також потенційного зниження поточних цін на яйця на 10%", - зазначила Литвин.

За її словами, значне здешевшання продукту очікується у період відновлення сезону несучості курей у домогосподарствах з приходом тепла навесні.

Литвин також повідомила, що в останні періоди не спостерігало зростання експорту яєць з України. "Він залишався на низькому рівні під час війни та не міг вплинути на зростання ціни", - розповіла аналітик УКАБ.