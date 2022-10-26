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Ціни на яйця вже досягли максимуму: прогноз аналітика, коли вони почнуть дешевшати

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Україна, Середа 26 жовтня 2022 07:30
Ціни на яйця вже досягли максимуму: прогноз аналітика, коли вони почнуть дешевшати Фото: яйця не можуть коштувати більше 70 гривень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Подорожчання яєць в останні місяці призвело того, що ціни зросли до максимального для України рівня. Але значного здешевлення можна очікувати лише навесні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Поточну ціну можна вважати максимальною. Далі буде стабілізація та навіть можливе часткове зниження", - сказала Литвин.

За її словами, на це буде впливати два фактори:

  • Подальшому зростанню цін буде заважати низька купівельна спроможність українців. Люди будуть зменшувати споживання яєць;
  • Буде відновлено технологічний ланцюг вирощування птиці. На початку війни деякі підприємства в умовах невизначеності частково призупинили інкубаційні процеси для вирощування молодої птиці. Через це поголів'я курей-несучок тимчасово скоротилося і обсяги виробництва зменшилися.

"Таким чином, з одного боку буде зменшуватися попит, а з іншого - збільшуватися пропозиція. Це й призведе мінімум до стабілізації ціни, а також потенційного зниження поточних цін на яйця на 10%", - зазначила Литвин.

За її словами, значне здешевшання продукту очікується у період відновлення сезону несучості курей у домогосподарствах з приходом тепла навесні.

Литвин також повідомила, що в останні періоди не спостерігало зростання експорту яєць з України. "Він залишався на низькому рівні під час війни та не міг вплинути на зростання ціни", - розповіла аналітик УКАБ.

Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця (на 23,0%), сало та свинина, водночас сильно подешевшали овочі.

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