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"Квартал 95" растрогал до слез песней об украинских пленных (видео)

STYLERЖизнь    09.09.2019 - 15:21
"Квартал 95" растрогал до слез песней об украинских пленных (видео)
Фото: "Квартал 95" (пресс-служба)

"Квартал 95" выпустил новую песню "Пора возвращаться домой"

Участники "Квартала 95" трогательно поздравили всех украинцев, которые вернулись в родной дом, на свою родину. Юмористы посвятили им песню "Пора возвращаться домой". Видео с композицией опубликовано на официальном YouTube-канале студии.

"Из дальних краев, не веря судьбе. Пора нам самим путь прокладывать свой. Настала пора возвратиться к себе. Настала пора возвращаться домой", — спели юмористы.

Видео: "Пора возвращаться домой" (YouTube/ 95квартал)

В композиции упоминается и оккупированный Крым, и Донбасс. В комментариях к видео украинцы отмечают, что "кварталовцы" умеют довести до слез в хорошем смысле этого слова. Украинцы отметили, что эти строки очень актуальны сейчас, когда 35 узников Кремля наконец-то вернулись домой.

  • Молодцы, ребята! Украина еще будет богатой и счастливой.
  • Будучи за кордоном, чуєш такі речі і очі пливуть... Ви найкращі!!!
  • Что за выпуск, ребята, кажется это новый! Очень жду... Квартал сделал для объединения Украины больше, чем политики все вместе взятые...
  • Очень символично выложили видео,в этот прекрасный день!!!
  • Умеете же вы до слез довести даже самых крепких: как юмором, так и вот такими вот песнями. Слава Украине!
  • &quot;Квартал 95&quot; растрогал до слез песней об украинских пленных (видео)&quot;Квартал 95&quot; растрогал до слез песней об украинских пленных (видео)Скриншот комментариев (YouTube)

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