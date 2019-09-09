"Квартал 95" растрогал до слез песней об украинских пленных (видео)

Фото: "Квартал 95" (пресс-служба)

"Квартал 95" выпустил новую песню "Пора возвращаться домой"

Участники "Квартала 95" трогательно поздравили всех украинцев, которые вернулись в родной дом, на свою родину. Юмористы посвятили им песню "Пора возвращаться домой". Видео с композицией опубликовано на официальном YouTube-канале студии.

"Из дальних краев, не веря судьбе. Пора нам самим путь прокладывать свой. Настала пора возвратиться к себе. Настала пора возвращаться домой", — спели юмористы.

Видео: "Пора возвращаться домой" (YouTube/ 95квартал)

В композиции упоминается и оккупированный Крым, и Донбасс. В комментариях к видео украинцы отмечают, что "кварталовцы" умеют довести до слез в хорошем смысле этого слова. Украинцы отметили, что эти строки очень актуальны сейчас, когда 35 узников Кремля наконец-то вернулись домой.

Молодцы, ребята! Украина еще будет богатой и счастливой.

Будучи за кордоном, чуєш такі речі і очі пливуть... Ви найкращі!!!

Что за выпуск, ребята, кажется это новый! Очень жду... Квартал сделал для объединения Украины больше, чем политики все вместе взятые...

Очень символично выложили видео,в этот прекрасный день!!!

Умеете же вы до слез довести даже самых крепких: как юмором, так и вот такими вот песнями. Слава Украине!

Скриншот комментариев (YouTube)

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