"Квартал 95" растрогал до слез песней об украинских пленных (видео)

"Квартал 95" выпустил новую песню "Пора возвращаться домой"
Участники "Квартала 95" трогательно поздравили всех украинцев, которые вернулись в родной дом, на свою родину. Юмористы посвятили им песню "Пора возвращаться домой". Видео с композицией опубликовано на официальном YouTube-канале студии.
"Из дальних краев, не веря судьбе. Пора нам самим путь прокладывать свой. Настала пора возвратиться к себе. Настала пора возвращаться домой", — спели юмористы.
Видео: "Пора возвращаться домой" (YouTube/ 95квартал)
В композиции упоминается и оккупированный Крым, и Донбасс. В комментариях к видео украинцы отмечают, что "кварталовцы" умеют довести до слез в хорошем смысле этого слова. Украинцы отметили, что эти строки очень актуальны сейчас, когда 35 узников Кремля наконец-то вернулись домой.
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