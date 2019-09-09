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"Квартал 95" зворушив до сліз піснею про українських полонених (відео)

STYLERЖиття    09.09.2019 - 15:21
"Квартал 95" зворушив до сліз піснею про українських полонених (відео)
Фото: "Квартал 95" (прес-служба)

"Квартал 95" випустив нову пісню "Пора повертатися додому"

Учасники "Кварталу 95" зворушливо привітали всіх українців, які повернулися в рідний дім, на свою батьківщину. Гумористи присвятили їм пісню "Пора повертатися додому". Відео з композицією опубліковано на офіційному YouTube-каналі студії.

"Из дальних краев, не веря судьбе. Пора нам самим путь прокладывать свой. Настала пора возвратиться к себе. Настала пора возвращаться домой", — заспівали гумористи.

Відео: "Пора повертатися додому" (YouTube/ 95квартал)

У композиції згадується і окупований Крим, і Донбас. У коментарях до відео українці відзначають, що "кварталівці" вміють довести до сліз в хорошому сенсі цього слова. Українці відзначили, що ці рядки дуже актуальні зараз, коли 35 в'язнів Кремля нарешті повернулися додому.

  • Молодці, хлопці! Україна ще буде багатою і щасливою.
  • Будучи за кордоном, чуєш такі речі і очі пливуть... Ви найкращі!!!
  • Який це випуск, хлопці, здається це новий! Дуже чекаю... Квартал зробив для об'єднання України більше, ніж політики разом узяті...
  • Дуже символічно виклали відео,в цей прекрасний день!!!
  • Вмієте ж ви до сліз довести навіть найміцніших: як гумором, так і ось ось такими піснями. Слава Україні!
  • &quot;Квартал 95&quot; зворушив до сліз піснею про українських полонених (відео)&quot;Квартал 95&quot; зворушив до сліз піснею про українських полонених (відео)Скріншот коментарів (YouTube)

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