"Квартал 95" зворушив до сліз піснею про українських полонених (відео)

"Квартал 95" випустив нову пісню "Пора повертатися додому"
Учасники "Кварталу 95" зворушливо привітали всіх українців, які повернулися в рідний дім, на свою батьківщину. Гумористи присвятили їм пісню "Пора повертатися додому". Відео з композицією опубліковано на офіційному YouTube-каналі студії.
"Из дальних краев, не веря судьбе. Пора нам самим путь прокладывать свой. Настала пора возвратиться к себе. Настала пора возвращаться домой", — заспівали гумористи.
Відео: "Пора повертатися додому" (YouTube/ 95квартал)
У композиції згадується і окупований Крим, і Донбас. У коментарях до відео українці відзначають, що "кварталівці" вміють довести до сліз в хорошому сенсі цього слова. Українці відзначили, що ці рядки дуже актуальні зараз, коли 35 в'язнів Кремля нарешті повернулися додому.
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