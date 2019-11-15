Пора готовиться к зиме: синоптики ошарашили прогнозом погоды

Погода в Украине в субботу, 16 ноября, ожидается благоприятная в большинстве областей страны. Однако синоптики предупреждают о том, что в некоторых регионах ожидаются ночные заморозки, в ближайшие дни температура воздуха начнет резко опускаться везде.

Погода в субботу ожидается сухая, осадки не прогнозируются. В большинстве областей будет пасмурно, возможен туман и небольшой ветер. Теплее всего будет на Юге и Западе страны – от +11 до +15 градусов днем, ночью +5 +7 градусов. На Востоке температура ночью опустится до -1 градуса, днем ожидается +6 +8 градусов.

В центре страны днем прогреется до +9 +11 градусов, ночью ожидается +4 +6 градусов. В Киеве без осадков, пасмурно. Днем +9 +11 градусов, ночью +4 +6 градусов.

Погода в Украине 16 ноября

А вот народные синоптики предупреждают, что после 17 ноября в Украину может прийти существенное похолодание.

"С 17-18 ноября температура может опуститься даже до -9 -11 градусов. 23 ноября опять прогнозируется потепление, и до конца месяца будет держаться плюсовая температура", - отметил синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, настоящая зима в Украину придет только после 12 декабря. Температура воздуха опуститься ниже -10 градусов, а в конце декабря до -13 -15 градусов. Ожидаются также сильные снегопады.

Народный синоптик Леонид Деркач спрогнозировал конец ноября очень холодным, а также предупредил, что последняя неделя будет дождливой, местами пройдут ливни.