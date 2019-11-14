Ударят крепкие морозы: синоптики ошарашили прогнозом на зиму

Погода в Украине зимой (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине нынешней зимой удивит жителей страны

Погода в Украине зимой 2019-2020 будет довольно капризной. Синоптики считают, что оттепели с дождями и мокрым снегом будут чередоваться с сильными морозами.

По прогнозам специалистов, декабрь выдастся довольно мягким зимним месяцем, который продолжит тенденцию аномальной осени 2019. Ожидается переменная дождливая погода вперемешку с мокрым снегом. Сильные снегопады в декабре вероятны в западных областях.

А вот в начале января могут ударить крепкие морозы, пишет ресурс "Метеопрог". Сильнее всего зима ударит по некоторым областям. Так, Восточная Украина окажется под влиянием морозного антициклона, который придет с Сибири.

Погода в Украине зимой (фото: РБК-Украина)

Стоит отметить, что американские синоптики дают противоположный прогноз. По их мнению, зима в Украине будет короткой и довольно теплой, особенно в первый месяц зимы.

Связано это с глобальными изменениями климата. Из-за которых в декабре вместо снега будет идти дождь, а иногда дождь с мокрым снегом.