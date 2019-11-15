В Украине похолодает, но снега может не быть до конца ноября

Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Погоду в Украине будут определять антициклоны

На следующей неделе в Украине ожидается постепенное похолодание, а температурный фон приблизится к климатической норме. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила синоптик, в ближайшие дни температура будет зависеть от облачности. "Если сегодня в Киеве рассчитывали на солнце, а его нет, то получили плюс четыре градуса вместо 10", - сказала она.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине следующей недели, в четверг-пятницу, 21-22 ноября, в Киеве ночная температура упадет до 2-7 градусов тепла, а днем - 1-6 градусов тепла. Таким образом, температурный фон приблизится к климатической норме. "В конце недели мы уже войдем в норму", - отметила синоптик.

В то же время Голеня сообщила, что до конца месяца погоду в Украине, скорее всего, будут определять антициклоны, поэтому снега не будет. "Расчеты даже до конца месяца дают погоду без осадков. Только к западу Украины будут подходить атмосферные фронты, но это небольшой дожди. Поэтому снега может и не быть до конца ноября. Даже, если мы перейдем на минус ночью, это будет погода без осадков", - сказала она.

Напомним, в ночь на 13 ноября 2019 года в Киеве был установлен очередной температурный рекорд. Это уже пятый температурный рекорд ноября текущего года в столице.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в Киеве 18 сентября опустилась ниже 15 градусов тепла, что означает приход в столицу Украины метеорологической осени.