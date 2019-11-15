Час готуватися до зими: синоптики приголомшили прогнозом погоди

Погода в Україні у суботу, 16 листопада, очікується сприятлива в більшості областей країни. Проте синоптики попереджають про те, що в деяких регіонах очікуються нічні заморозки, у найближчі дні температура повітря почне різко опускатися скрізь.

Погода в суботу очікується суха, опади не прогнозуються. У більшості областей буде хмарно, можливий туман і невеликий вітер. Найтепліше буде на Півдні та Заході країни – від +11 до +15 градусів вдень, вночі +5 +7 градусів. На Сході температура вночі опуститься до -1 градуса, вдень очікується +6 +8 градусів.

У центрі країни вдень прогріється до +9 +11 градусів, вночі очікується +4 +6 градусів. У Києві без опадів, хмарно. Вдень +9 +11 градусів, вночі +4 +6 градусів.

Погода в Україні 16 листопада

А ось народні синоптики попереджають, що після 17 листопада в Україну може прийти істотне похолодання.

"З 17-18 листопада температура може опуститися навіть до -9 -11 градусів. 23 листопада знову прогнозується потепління, і до кінця місяця триматиметься плюсова температура", - зазначив синоптик Леонід Горбань.

За його прогнозом, справжня зима в Україну прийде тільки після 12 грудня. Температура повітря опуститься нижче -10 градусів, а в кінці грудня до -13 -15 градусів. Очікуються сильні снігопади.

Народний синоптик Леонід Деркач спрогнозував кінець листопада дуже холодним, а також попередив, що останній тиждень буде дощовим, місцями пройдуть зливи.