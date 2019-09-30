Пора домой: сеть в ярости от самой неуклюжей пары Танцев со звездами

Танцы со звездами в воскресенье, 29 сентября, покинула пара Дзидзьо и Яны Цибульской. Такое решение было принято несмотря на то, что они получили не самые низкие баллы от жури.

Ну а пара актера Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой уже который эфир оказывается в немилости судей, но продолжает оставаться на проекте.

Кукуюк и Дружинина в шестом эфире Танцев со звездами перевоплотились в героев культовой комедии "Маска" и исполнили на паркете линди-хоп.

Танцы со звездами 2019: Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Украинские зрители, наблюдавшие за Танцами со звездами онлайн, негодуют, почему откровенно слабая пара продолжает оставаться в проекте в то время, когда ее покидают более сильные участники.

Судьи поставили очень низкие оценки паре. Если Гомес сжалился на шестерку, то Кухар влепила Кукуюку и Дружининой три балла, а Яма поставил пятерку.

Танцы со звездами 2019: Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина (видео: YouTube)

Стоит отметить, что пара идет на своеобразный рекорд. Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина шестой раз из шести возможных занимают нижнюю строчку в турнирной таблице по голосованию судей, но остаются в проекте.

Танцы со звездами 2019: результаты голосования (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Пользователи сети оставляют множетсво критических комментариев под видео с танца пары.