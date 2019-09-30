Пора додому: мережа лютує через найнезграбнішу пару Танців з зірками

Танці з зірками в неділю, 29 вересня, покинула пара Дзідзьо та Яни Цибульської. Таке рішення було прийнято незважаючи на те, що вони отримали не найнижчі бали від журі.

Ну а пара актора Михайла Кукуюка і Єлизавети Дружиніної вже котрий ефір опиняється в немилості суддів, але продовжує залишатися на проекті.

Кукуюк і Дружиніна у шостому ефірі Танців з зірками перевтілилися у героїв культової комедії "Маска" і виконали на паркеті лінді-хоп.

Танці з зірками 2019: Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Українські глядачі, які спостерігали за Танцями з зірками онлайн, обурюються, чому відверто слабка пара продовжує залишатися в проекті в той час, коли її покидають більш сильні учасники.

Судді поставили дуже низькі оцінки парі. Якщо Гомес зглянувся на шістку, то Кухар вліпила Кукуюку і Дружиніній три бали, а Яма поставив п'ятірку.

Танці з зірками 2019: Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна (відео: YouTube)

Варто відзначити, що пара йде на своєрідний рекорд. Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна шостий раз з шести можливих займають нижню сходинку в турнірній таблиці по голосуванню суддів, але залишаються у проекті.

Танці з зірками 2019: результати голосування (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Користувачі мережі залишають багато критичних коментарів під відео з танця пари.