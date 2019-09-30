Долго сомневался: DZIDZIO сделал заявление после вылета из Танцев со звездами

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

DZIDZIO трогательно обратился к фанатам и участникам Танцев со звездами после эфира 29 сентября

После вылета из шоу Танцы со звездами 2019 популярный певец DZIDZIO написал трогательные слова в своем Instagram-аккаунте.

DZIDZIO на Танцах со звездами 2019 (фото: instagram.com/dzidzio)

"Вчера мои танцы закончились и это был новый, чрезвычайно ценный опыт для меня! Я очень долго сомневался, идти в проект Танцы со звездами, или нет. Но я рад, что пересилил себя и принял этот вызов, пережил эти непростые два месяца для меня и моей команды!" - написал Михаил Хома (настоящее имя артиста).

DZIDZIO на Танцах со звездами 2019 (фото: instagram.com/dzidzio)

DZIDZIO также поблагодарил продюсера шоу Владимира Завадюка и стар-продюсера Майю Двалишвилли за то, что они уговорили его принять участие в проекте.

DZIDZIO на Танцах со звездами 2019 (фото: instagram.com/dzidzio)

"Спасибо моей маленькой девочке Цибульци за терпение и за то, что искала во мне ту кнопку и таки нашла! Спасибо главному хореографу проекта Ксении Горб и Диме Варанкину! Вы открыли во мне нового человека, который, оказывается немножко танцует! Спасибо судьям, настоящим профессионалам - Франциско, Екатерине и Владу! Вы нервничали, стимулировали и порой хвалили! Спасибо Юре Горбунову и Тине Кароль! Спасибо режиссерам-постановщикам Леси и Диме! Без вас наши номера не были бы такими крутыми и яркими! Спасибо Оли Слонь за яркие образы, продуманные до деталей! Спасибо редакторам во главе с Таней Хлопук! И самое главное! Я благодарен вам, люди! Каждому, кто смотрел, переживал, поддерживал и отправлял смс-ки! Потому что шоу в первую очередь для вас! Всем участникам, коллегам, танцовщикам, я желаю удачи, терпения, сил и победы!" - сказал DZIDZIO и добавил, что будет скучать по каждому, но впереди его ждут новые свершения, новый опыт, да и "заждались песни, фильмы и зрители".

DZIDZIO обратился к украинцам (фото: instagram.com/dzidzio)