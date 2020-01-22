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Попутала педали: в Киеве пьяная девушка протаранила шесть машин на своем Porsche

STYLERЖизнь    22.01.2020 - 18:47
Попутала педали: в Киеве пьяная девушка протаранила шесть машин на своем Porsche
В Киеве девушка протаранила шесть машин на парковке (Коллаж РБК-Украина)

Очевидцы ДТП в Киеве рассказали интересные детали

В Киеве девушка-водитель на своем Porsche Cayenne протаранила шесть автомобилей на парковке. Детали инцидента рассказали в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел на парковке возле супермаркета Novus на Левобережной. Молодая девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она села за руль своей дорогой иномарки и начала движение. При этом она зацепила сразу несколько автомобилей. Но это девушку не остановило, и она попыталась движение продолжить, что привело к тому, что она врезалась еще в несколько припаркованных автомобилей.

Очевидцы происшествия не выдержали и попытались ее остановить, а потом просто заблокировали ее автомобиль на парковке.

Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет. В сети разместили видео происшествия.

"Еще одна попутала педали. Левобережная, возле Novus", - сказано в описании под видео.

В комментариях пользователи возмутились поведением девушки-водителя и начали спрашивать, получила ли она свои права самостоятельно.

Кроме того, появились сообщения о том, что у девушки вероятнее всего случился приступ эпилепсии, что и стало вероятной причиной аварии. Одна из подписчиц сообщила, что горе-водительнице после инцидента вызвали скорую медицинскую помощь.

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